Рок-группа Tom Cat активно пропагандирует рок-музыку среди подрастающего поколения, постоянный участник мото-слётов, фестивалей и авто-пробегов. В их копилке — выступления на различных сценах клубов и концертных залов Москвы и других городов России и зарубежья.

В мае 2016 года состоялся релиз нового альбома группы «Спокойной ночи, москвичи!». В настоящее время проходят концертные выступления в поддержку нового альбома, ведется работа по записи и выпуску клипов на новые песни.