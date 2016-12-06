Tom Cat
Рок-группа Tom Cat активно пропагандирует рок-музыку среди подрастающего поколения, постоянный участник мото-слётов, фестивалей и авто-пробегов. В их копилке — выступления на различных сценах клубов и концертных залов Москвы и других городов России и зарубежья.
В мае 2016 года состоялся релиз нового альбома группы «Спокойной ночи, москвичи!». В настоящее время проходят концертные выступления в поддержку нового альбома, ведется работа по записи и выпуску клипов на новые песни.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
Тел.: 8 (4872) 525-025
23 декабря 2016, пятница
23:00