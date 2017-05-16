Союзники Великой Победы. Музыкальная история

В Туле состоится гала-концерт в рамках международного проекта «Культура без границ» под Патронажем ЮНЕСКО.

Представленный в Туле театрализованный гала-концерт — российская премьера, в которой создатели средствами музыки, хореографии, поэзии и кинематографа напоминают о великой роли Советской Армии и нашего народа в победе во Второй Мировой Войне, а также особо подчеркивают роль стран-союзниц в этой исторической победе.

В этой работе представлены два уникальных российских коллектива — Государственный академический хореографический ансамбль «Березка», под руководством народной артистки СССР Миры Кольцовой и один из лучших в мире джазовых оркестров — Московский Джазовый Оркестр под руководством народного артиста России, Лауреата Государственной премии России Игоря Бутмана. В числе солистов — известный джазовый музыкант и певец Олег Аккуратов, Лауреат многих престижных конкурсов юная Ярослава Симонова, финалистка шоу «Голос» на Первом Канале Валентина Бирюкова, народный артист России Владимир Конкин и другие.

Город-герой Тула станет одним из российских городов, где будет представлено данная работа известных деятелей культуры.