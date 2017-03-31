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Сергей Калугин

Сергей Калугин

Сергей Калугин приедет в Тулу с юбилейным концертом — автору-исполнителю исполняется 50 лет.

Сергей Калугин — российский поэт, музыкант, автор песен, музыка Калугина сочетает в себе как классическую гитару, так и традиционные мотивы рок-музыки, при этом используются различные этнические направления, барокко, фламенко.

В настоящее время — вокалист, гитарист и автор большинства текстов группы «Оргия Праведников», но также активно выступает сольно.

Билеты от 650 Р. Подробнее.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
20 мая 2017, суббота
20:00
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