Сергей Калугин приедет в Тулу с юбилейным концертом — автору-исполнителю исполняется 50 лет.

Сергей Калугин — российский поэт, музыкант, автор песен, музыка Калугина сочетает в себе как классическую гитару, так и традиционные мотивы рок-музыки, при этом используются различные этнические направления, барокко, фламенко.

В настоящее время — вокалист, гитарист и автор большинства текстов группы «Оргия Праведников», но также активно выступает сольно.

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