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Лолита

Лолита

На сцене Городского концертного зала состоится большой юбилейный концерт Лолиты под названием «МНЕ 55». Программа включает как проверенные временем хиты, так и материал с нового альбома «Раневская» (2018).

Лолита Милявская среди немногих звезд на небосклоне современной российской эстрады, настоящий успех к которой пришел благодаря ее личным качествам — целеустремленности, высочайшей требовательности к себе, искренности и безупречному музыкальному вкусу, таланту каждую песню сделать шедевром!

Какими только эпитетами не награждали Лолиту за эти годы журналисты: и эксцентричная, и взрывная, и непредсказуемая, и женщина без комплексов. Да, всё правда: эксцентричная, взрывная, непредсказуемая. А еще невероятно жизнерадостная, абсолютно искренняя и по-детски непосредственная. Нет на нашей эстраде ни одной певицы, которой было бы по-настоящему наплевать на возраст в паспорте, на лишние килограммы и бесконечные колкости в свой адрес. Она выходит и поет, смеется и шутит, вселяя в своих далеко не избалованных жизнью слушателей бодрость и оптимизм, делая их жизнь ярче, глубже, насыщеннее. Пусть на час, пусть на два. Но это минуты, наполненные такими эмоциями, которые многие не проживают за всю жизнь.

Лолите есть что сказать людям о жизни! Каждая песня — исповедь. Каждая песня — история, прожитая Лолитой и каждым из нас. Каждая песня — стопроцентный хит. Каждая песня — надежда, без которой невозможно жить!

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
25 октября 2019, пятница
19:00
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Касса
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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