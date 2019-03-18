На сцене Городского концертного зала состоится большой юбилейный концерт Лолиты под названием «МНЕ 55». Программа включает как проверенные временем хиты, так и материал с нового альбома «Раневская» (2018).

Лолита Милявская среди немногих звезд на небосклоне современной российской эстрады, настоящий успех к которой пришел благодаря ее личным качествам — целеустремленности, высочайшей требовательности к себе, искренности и безупречному музыкальному вкусу, таланту каждую песню сделать шедевром!

Какими только эпитетами не награждали Лолиту за эти годы журналисты: и эксцентричная, и взрывная, и непредсказуемая, и женщина без комплексов. Да, всё правда: эксцентричная, взрывная, непредсказуемая. А еще невероятно жизнерадостная, абсолютно искренняя и по-детски непосредственная. Нет на нашей эстраде ни одной певицы, которой было бы по-настоящему наплевать на возраст в паспорте, на лишние килограммы и бесконечные колкости в свой адрес. Она выходит и поет, смеется и шутит, вселяя в своих далеко не избалованных жизнью слушателей бодрость и оптимизм, делая их жизнь ярче, глубже, насыщеннее. Пусть на час, пусть на два. Но это минуты, наполненные такими эмоциями, которые многие не проживают за всю жизнь.

Лолите есть что сказать людям о жизни! Каждая песня — исповедь. Каждая песня — история, прожитая Лолитой и каждым из нас. Каждая песня — стопроцентный хит. Каждая песня — надежда, без которой невозможно жить!