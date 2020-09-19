Я украду тебя у всего мира
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 24.09.2020
Режиссер:
Ефрем Назаров
Актеры:
Шахин Адыгезалов, Альвина Тозлиян, Мамед Бабаев, Саид Лазба, Ульви Джарчиев, Михаил Караманян
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
93 мин
Холодный и расчетливый мир, наполненный жаждой мести и подпитываемый коварством, ополчился против юной и очень хрупкой любви. Переплетение судеб двух семей и цепь трагических случайностей приводят к неожиданной развязке.
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26 сентября, суббота
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27 сентября, воскресенье
|17:10
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28 сентября, понедельник
|17:10
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29 сентября, вторник
|22:05
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30 сентября, среда
|17:10
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26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽