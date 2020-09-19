Я украду тебя у всего мира

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 24.09.2020

Режиссер: Ефрем Назаров

Актеры: Шахин Адыгезалов, Альвина Тозлиян, Мамед Бабаев, Саид Лазба, Ульви Джарчиев, Михаил Караманян

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 93 мин

Холодный и расчетливый мир, наполненный жаждой мести и подпитываемый коварством, ополчился против юной и очень хрупкой любви. Переплетение судеб двух семей и цепь трагических случайностей приводят к неожиданной развязке.