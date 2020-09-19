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Я украду тебя у всего мира

Я украду тебя у всего мира

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 24.09.2020
 
Режиссер:
Ефрем Назаров
  
Актеры:
Шахин Адыгезалов, Альвина Тозлиян, Мамед Бабаев, Саид Лазба, Ульви Джарчиев, Михаил Караманян
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Холодный и расчетливый мир, наполненный жаждой мести и подпитываемый коварством, ополчился против юной и очень хрупкой любви. Переплетение судеб двух семей и цепь трагических случайностей приводят к неожиданной развязке.

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Сегодня
17:10 Киносити
Завтра
17:10 Киносити
26 сентября, суббота
17:10 Киносити
27 сентября, воскресенье
17:10 Киносити
28 сентября, понедельник
17:10 Киносити
29 сентября, вторник
22:05 Киносити
30 сентября, среда
17:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Трибьют-шоу «Биттлз»
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26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
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