Козерогов ждут позитивные изменения на работе, а Близнецов - неделя, полная романтики и страсти

Овен (21.03−20.04): Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на трудоспособности, здоровье и настроении Овнов. Вполне возможно, что они станут жертвой своей неспособности отделить главное от второстепенного. Можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Про деньги. Начало недели — не лучшее время для деловой активности, вам явно нужно собраться с мыслями. Зато в четверг результат ваших усилий потечет прямо вам в кошелек тонкой, но стабильной струйкой. В воскресенье старайтесь ограничить себя в тратах на развлечения.

Про любовь. Ваш любимый человек хочет услышать, наконец, что-нибудь конкретное от вас. Не стоит и дальше держать паузу, иначе он вполне может решить, что безразличен вам.

Про интим. Если что и способно вдохновить Овнов на близость, так это — стихи! Причем у каждого выбор жанра и автора окажется индивидуальным: кого-то привлекут шедевры классиков, кому-то окажутся по душе изыски поэтов серебряного века, а кого-то невероятно возбудят эротические опусы небезызвестного Баркова и иже с ним.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Телец (21.04−21.05): Неделя обретения внутренней независимости. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии Тельцы могут удачно провести деловые встречи и переговоры. Их оптимизм, обаяние и логика заставят окружающих пойти на сотрудничество. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Звезды предсказывают вам неожиданный подарок или приятное известие.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно и не вызывает особенного беспокойства. Важно чувство меры, когда вы делаете покупки для себя, близких людей и для дома. На работе возможны проблемы, новые партнеры не всегда будут честны с вами.

Про любовь. Вы, похоже, точно знаете, к какой цели вы стремитесь, и чувствуете, что добьетесь ее во что бы то ни стало. Однако немало времени на этой неделе вы можете провести в уединении из-за загруженности на работе любимого человека.

Про интим. Звезды шепчут, что стоит обойтись одними поцелуями — но зато достигнуть в них новых вершин мастерства. К тому же, поцелуями называется не только лишь прикосновения губ партнеров друг ко другу, но и — губ одного партнера и той или иной отзывчивой части тела другого.

Благоприятные дни: 24, 2; неблагоприятные: 25.

Близнецы (22.05−21.06): Жизненный потенциал Близнецов имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Эта неделя будет наиболее благоприятной для восстановления прерванных дружеских отношений. Завязавшийся роман может принести Близнецам огорчения по причине того, что они ждали от любимого человека большего.

Про деньги. Финансовая стабильность позволяет вам спокойно смотреть в будущее. Вы получите солидную прибыль. Так что совершенно спокойно можете осуществить набег на магазины и, не особенно напрягаясь по поводу расходов, приобрести много нужного и полезного для себя и близких людей.

Про любовь. Хорошая неделя, полная романтики и страсти. Состоится долгожданная встреча, о которой вы так долго мечтали. Ваши отношения станут ближе и доверительнее.

Про интим. Для вас судьба приготовила сюрприз, связанный с путешествиями и древними эротическими тайнами. Какой именно сюрприз, мы рассказывать не будем, иначе ничего не получится. Главное, сохраняйте трепет ожидания и будьте готовы во всеоружии встретить все, чем решат вас порадовать вездесущие Эрос и Афродита.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 29.

Рак (22.06−22.07): Внешне развитие событий будет казаться спокойным, но Раки будут ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и окружающими людьми. Тяжелые предчувствия и видение неприятностей многим не дадут покоя. У Раков может отмечаться неровное напряжение. Они будут испытывать то разочарования, то всплеск самоуверенности и эмоциональности. Глядя на счастливых и благополучных людей, они могут испытывать зависть и раздражение от смеха и улыбок. Неделя располагает к осмыслению происходящего, принятию верных решений. Многие Раки будут способны без сомнения «отсеять зерна от плевел». Их советы могут оказать большую пользу окружающим.

Про деньги. В понедельник и четверг вероятны солидные денежные поступления, которые вас порадуют. Риск иногда оправдывает себя, но все же будьте осторожнее, особенно в воскресенье. Будьте мудрее, обойдите подводные рифы.

Про любовь. Старайтесь умерить проявления особо бурных чувств. На этой неделе они будут восприняты, скорее, как навязчивость. Будьте милы и приветливы.

Про интим. Ракам стоит активно приносить жертвы богам — причем не только богам любви, но и покровителям охоты. Ведь скоро им предстоит выйти на небывалую доселе охоту за представителями противоположного пола. Ну, а пока час не пробил — задабривайте небесных вседержителей.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 26.

Лев (23.07−23.08): Напряженная в эмоциональном отношении неделя, особенно для пожилых Львов. Вероятно великое множество критических ситуаций. Женщин звезды предостерегают от контактов с начальством. Вам придется приложить старания, но результат не сразу оправдает затраченные усилия. Неделя благоприятна для Львов творческих профессий. Они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры либо благоустройством дома. Любые покупки, обмен, спортивные соревнования будут удачными. Благоприятно обдумывать планы на отпуск и летний отдых. Учтите интересы престарелых родителей.

Про деньги. Финансовое положение будет стабильным, если вы не позволите себе быть втянутым в очередную авантюрную историю. Сейчас не стоит приобретать недвижимость или брать кредиты, банковские проценты слишком высоки.

Про любовь. Вторник обещает начало больших перемен в вашей личной жизни. Вероятна судьбоносная встреча. Свидание лучше назначить на субботу.

Про интим. Львам гарантирована спокойная неделя без особых амурных приключений. Ничего сверхъестественного нынче не случится, и порядок событий не изменится. Разве что вы сами обнаружите внутри себя какие-то доселе скрытые эротические таланты и возможности, которыми вам сразу захочется блеснуть на практике…

Благоприятные дни: 26, 2; неблагоприятные: 24.

Дева (24.08−23.09): Неделя равновесия, получения космической энергии, самоанализа. Благоприятная неделя для устройства личной жизни. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам полноценно отдохнуть.

Про деньги. Вознаграждение за труд может слегка разочаровать вас. Поэтому реально оценивайте ваши финансовые возможности, строя планы. Сейчас важно жить по средствам.

Про любовь. Вторник обещает начало больших перемен в вашей личной жизни. Вероятна судьбоносная встреча. Свидание лучше назначить на субботу.

Про интим. Девам сейчас лучше просвещаться духовно и не пресыщаться плотской любовью. Уговорите вашего возлюбленного посетить с вами театр, выставку картин или фотографий или что-либо еще в таком же духе. А после возвращения домой устройте вашему спутнику/спутнице какой-нибудь приятный эротический сюрприз.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 27.

Весы (24.09−23.10): Неделя принесет некоторое разочарование. Возможно, Весы почувствуют охлаждение к новым идеям. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. Впереди вас ждет много преград и препятствий. Ваш энергетический потенциал продолжает слабеть. Возможны серьезные испытания для здоровья Весов.

Про деньги. Сфера финансов вас порадует. Вероятны премии и дорогие подарки. Однако и вам придется проявить деловую активность. Самое время предложить свои идеи начальству.

Про любовь. Из-за пустого соперничества и ревности в начале недели вы рискуете потерять любимого человека. Неделя будет богата на флирт, но он, скорее всего, будет пуст эмоционально.

Про интим. Наиболее чувствительными эрогенными зонами у вас окажутся область между лопаток и внутренняя поверхность бедер. Рекомендуются все позиции, при которых партнер/партнерша сможет поглаживать вас там. Экспериментируйте на здоровье!

Благоприятные дни: 25, 26; неблагоприятные: 28.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл жизни Скорпионов будет знаменоваться ясным сознанием, умением правильно направлять свои жизненные силы. Неделя предполагает разрешение противоречий. Удача будет сопутствовать только тем Скорпионам, которые наконец определятся в сложном вопросе, будут следовать в одном определенном направлении.

Про деньги. Ваши финансовые возможности увеличатся, так что можете планировать крупные покупки или даже отпуск. Начальство и коллеги еще раз убедятся, что вы ценный и опытный сотрудник. С вашим мнением будут считаться.

Про любовь. Удача может неожиданно оказаться рядом с вами, вы испытаете сильные чувства и яркие эмоции. Только не торопите события, пусть они лучше разворачиваются постепенно. Выходные дни удачны для встреч и свиданий.

Про интим. Особую притягательную силу для Скорпионов нынче будут иметь интриги, причем абсолютно неважно, в чем окажется их суть. Нужно помочь подруге/другу увести ухажера/девушку у другой подруги/друга — пожалуйста. Требуется организовать случайную встречу мистера Икс с мисс Игрек — вы тут как тут. А о себе вы почему-то и вовсе забудете.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 26.

Стрелец (23.11−21.12): Пассивная неделя, которая характеризуется апатией, нежеланием противостоять увлекающему в безрадостное будущее течению жизни. Вероятны тяжелые мысли, депрессия, бессонница. Жизненный потенциал многих Стрельцов находится на низком уровне. Поэтому вероятны промахи и просчеты в серьезных делах. Высока вероятность конфликтных ситуаций, аварий, несчастных случаев. Неблагоприятны поездки, путешествия, командировки. Молодые Стрельцы будут озабочены поисками работы. Им покажется, что все способствует их планам и все окружающие готовы им помочь. Вероятно заблуждение Стрельцов относительно возможности использования средств легкой наживы.

Про деньги. Не исключено появление новых источников доходов, возможны крупные финансовые поступления. В середине недели произойдут деловые встречи и неожиданные знакомства, которые позволят обрести надежных деловых партнеров.

Про любовь. Не болтайте о личном и сокровенном, не давайте повода для сплетен. Во вторник и пятницу внимание и интерес к вам обеспечены, вы предстанете во всем блеске своего очарования. Проявите инициативу сами.

Про интим. Чем больше страсти выскажут представители семейства Стрельцов, тем большую отдачу они получат, — в этом абсолютно уверены звезды. Можно даже сказать, что ваш избранник/избранница в каком-то смысле будет вас «отражать» — и хорошо, если увиденное «в зеркале» вас целиком и полностью удовлетворит.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 24.

Козерог (22.12−20.01): Жизненный потенциал Козерогов постепенно снижается. Неожиданное известие может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить текущее служебное или общественное положение Козерогов. Радужные перспективы могут омрачиться негативным влиянием людей, с которыми они вынуждены тесно общаться. Но на этой неделе появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки. Неделя благоприятна для активного отдыха, развлечений, приема гостей, общения с друзьями. Возможно, Козерогам-женщинам предстоит выбор между личными и общественными интересами.

Про деньги. Вероятны позитивные изменения на работе, вслед за которыми могут последовать и улучшения в финансовом положении. В выходные не стоит проявлять излишнюю расточительность. Даже если вам очень хочется потратиться на подарки близким людям.

Про любовь. Ваши отношения меняются. Из хаотичных встреч и недоверия друг к другу они начинают превращаться в стройную гармоничную структуру взаимопонимания. Но любимый человек потребует к себе повышенного внимания.

Про интим. На этой неделе вас ожидают странные встречи — одновременно с прошлым и будущим. Возможно, вы встретите, наконец, мужчину/женщину своей мечты, о которых грезили в юности, а возможно — вашего бывшего возлюбленного/возлюбленную под руку с новой пассией. В общем, будьте наготове и смотрите во все глаза! И не стесняйтесь, если что, хватать мечту за руку или хотя бы стрелять глазами наповал.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 1.

Водолей (21.01−19.02): Жизненный потенциал Водолеев все еще будет находиться на низком уровне. Большинство проблем Водолеи не смогут решить с первого раза. Активные действия окажутся безрезультатными и принесут только усталость. Водолеев ждут негативные перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин. Вероятно, любое дело потребует от Водолеев гораздо больше усилий и времени, чем они могли предполагать. Звезды снова готовят испытание — конфликты с людьми, от которых зависит их материальное положение.

Про деньги. Во вторник и среду с решением серьезных финансовых вопросов желательно повременить. Ситуация вскоре сама изменится, а вот о спешке придется пожалеть. В четверг вас могут ожидать денежные поступления, незначительные, но лишними они не будут.

Про любовь. Вам может понадобиться определенное время для уединения, чтобы подумать о своем будущем. Новое знакомство, которое произойдет на этой неделе, очень вас заинтригует и откроет интересные перспективы.

Про интим. Звезды предвещают Водолеям, что в ближайшие дни они могут стать жертвой интриг со стороны своих возлюбленных или тех, кто в них усиленно набивается. Не исключено, что подобный интерес к вашей персоне связан вовсе не с непреодолимым желанием затащить вас в постель, а с «военными тайнами», доступ к которым у вас имеется. Или даже с высоким положением постоянного партнера, которого кто-то хочет иметь возможность шантажировать.

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя характеризуется противоречиями, противостоянием и раздвоением. Перед многими встанет проблема тяжелого выбора в личной жизни. Состояние здоровья потребует от Рыб профилактических и оздоровительных мероприятий. Неблагоприятная неделя для принятия важных решений. Вы можете оказаться не в лучшей форме, что будет поводом для унижения вашего достоинства.

Про деньги. В понедельник будьте осторожны при заполнении бумаг, внимательно читайте договоры. В среду возможны неожиданные деловые предложения. В пятницу успешно пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами.

Про любовь. Вы сейчас слишком мнительны. Происходящее следует рассматривать как игру, и по возможности установить в ней свои правила. У вас есть все шансы на успех, если только вас не захлестнут негативные эмоции.

Про интим. Отличная возможность отдохнуть от детей и в кои-то веки побыть только вдвоем друг с другом появится у Рыб. В честь такого события не стоит ограничиваться рутинным сексом — лучше устроить настоящий пир плоти! Не забудьте о подарках — например, о надутых презервативах, внутри которых будут взаимные признания в любви!

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 25.