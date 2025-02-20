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Лучше всех

Лучше всех

Премьера:
20.02.2025
 
Режиссер:
Артюс
  
Актеры:
Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон, Мари Колен, Гад Абекассис, Алиса Белаиди, Селин Груссар, Софиан Рибе, Арно Тупенс, Борис Питоэфф, Марк Ризо, Кловис Корнийяк, Артюс
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда.

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