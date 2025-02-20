Лучше всех
Премьера:
20.02.2025
Режиссер:
Артюс
Актеры:
Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон, Мари Колен, Гад Абекассис, Алиса Белаиди, Селин Груссар, Софиан Рибе, Арно Тупенс, Борис Питоэфф, Марк Ризо, Кловис Корнийяк, Артюс
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
18+
Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда.
Сегодня
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, суббота
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 февраля, воскресенье
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, понедельник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, вторник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, среда
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
22 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
23 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
24 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
25 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
26 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
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