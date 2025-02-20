Лучше всех

Премьера: 20.02.2025

Режиссер: Артюс

Актеры: Теофиль Лерой, Людовик Буль, Станислас Кармон, Мари Колен, Гад Абекассис, Алиса Белаиди, Селин Груссар, Софиан Рибе, Арно Тупенс, Борис Питоэфф, Марк Ризо, Кловис Корнийяк, Артюс

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Скрываясь от полиции после неудачного ограбления, сын и его отец находят убежище в летнем лагере для молодых людей с особенностями развития. Теперь горе-мошенникам придется выдавать себя за нового отдыхающего и его опекуна. Однако они и не догадываются, что местные ребята могут дать фору любому авантюристу, а проведенное вместе лето изменит их жизни навсегда.