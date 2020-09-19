Супер крейзи

Страна: Аргентина, 2018

Премьера: в РФ 24.09.2020

Режиссер: Мартино Сайделис

Актеры: Наталия Орейро, Фернан Мирас, Диего Торрес, Химена Аккарди, Пилар Гамбоа, Уго Арана, Маго Радагаст, Малена Санчес, Валерия Луис, Диего Перетти

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,49

Устав от привычной жизни, Пилар (Наталия Орейро) пускается во все тяжкие: начинает говорить всё, что на самом деле думает, и делать то, о чем давно мечтала. Жизнь вокруг нее встает с ног на голову.