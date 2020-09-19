Супер крейзи
Страна:
Аргентина, 2018
Премьера:
в РФ 24.09.2020
Режиссер:
Мартино Сайделис
Актеры:
Наталия Орейро, Фернан Мирас, Диего Торрес, Химена Аккарди, Пилар Гамбоа, Уго Арана, Маго Радагаст, Малена Санчес, Валерия Луис, Диего Перетти
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,49
Устав от привычной жизни, Пилар (Наталия Орейро) пускается во все тяжкие: начинает говорить всё, что на самом деле думает, и делать то, о чем давно мечтала. Жизнь вокруг нее встает с ног на голову.
Сегодня
|15:05
|Киносити
Завтра
|15:05
|Киносити
26 сентября, суббота
|15:05
|Киносити
27 сентября, воскресенье
|15:05
|Киносити
28 сентября, понедельник
|15:05
|Киносити
29 сентября, вторник
|15:05
|Киносити
30 сентября, среда
|15:05
|Киносити
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽