Снегурочка против всех

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 30.12.2021

Режиссер: Полина Ануфриева

Актеры: Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Александра Булычёва, Анна Исайкина, Юрий Грубник

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 74 мин

Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина — гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчинённых бизнесмена в самый настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придётся разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.