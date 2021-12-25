Снегурочка против всех
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 30.12.2021
Режиссер:
Полина Ануфриева
Актеры:
Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Александра Булычёва, Анна Исайкина, Юрий Грубник
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
74 мин
Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина — гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчинённых бизнесмена в самый настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придётся разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.
Сегодня
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, среда
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
5 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽