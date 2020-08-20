Сила стихии

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 27.08.2020

Режиссер: Майкл Полиш

Актеры: Эмиль Хирш, Кейт Босворт, Мэл Гибсон, Стефани Кайо, Дэвид Зайас, Уильям Кэтлетт, Хорхе Луис Рамос, Джоксан Рамос, Блас Сьен Диас, Тайлер Джон Олсон

Жанр: боевик, криминал

Продолжительноcть: 120 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,96

На Пуэрто-Рико надвигается сильнейший ураган, поэтому к полицейскому Кардийо приставлена новая напарница Джесс и выдано задание эвакуировать население. Вызов на конфликт в продуктовом магазине приводит копов в почти пустой жилой дом, где обнаруживается нежелающий покидать уютное кресло бывший полицейский Рэй, а теперь - просто упрямый пенсионер. Пока Кардийо с его дочерью-врачом уговаривает эвакуироваться другого жильца, в дом проникает хорошо вооружённая банда грабителей. Настало время Джесс пройти боевое крещение, а Рэю - тряхнуть стариной.