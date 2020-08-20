Сила стихии
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 27.08.2020
Режиссер:
Майкл Полиш
Актеры:
Эмиль Хирш, Кейт Босворт, Мэл Гибсон, Стефани Кайо, Дэвид Зайас, Уильям Кэтлетт, Хорхе Луис Рамос, Джоксан Рамос, Блас Сьен Диас, Тайлер Джон Олсон
Жанр:
боевик, криминал
Продолжительноcть:
120 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,96
На Пуэрто-Рико надвигается сильнейший ураган, поэтому к полицейскому Кардийо приставлена новая напарница Джесс и выдано задание эвакуировать население. Вызов на конфликт в продуктовом магазине приводит копов в почти пустой жилой дом, где обнаруживается нежелающий покидать уютное кресло бывший полицейский Рэй, а теперь - просто упрямый пенсионер. Пока Кардийо с его дочерью-врачом уговаривает эвакуироваться другого жильца, в дом проникает хорошо вооружённая банда грабителей. Настало время Джесс пройти боевое крещение, а Рэю - тряхнуть стариной.
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|Алмаз Синема
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