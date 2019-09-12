Рэмбо: Последняя кровь

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 19.09.2019

Режиссер: Адриан Грюнберг

Актеры: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Оскар Хаэнада, Луис Мэндилор, Хоакин Косио, Ивет Монреаль, Адриана Барраса, Джессика Мэдсен, Серхио Перис-Менчета, Марко Де Ла О

Жанр: боевик, экшен

Продолжительноcть: 91 мин

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.