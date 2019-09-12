Рэмбо: Последняя кровь
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 19.09.2019
Режиссер:
Адриан Грюнберг
Актеры:
Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Оскар Хаэнада, Луис Мэндилор, Хоакин Косио, Ивет Монреаль, Адриана Барраса, Джессика Мэдсен, Серхио Перис-Менчета, Марко Де Ла О
Жанр:
боевик, экшен
Продолжительноcть:
91 мин
Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.
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