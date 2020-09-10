Прыг-скок: В поисках сокровищ
Страна:
Россия, Казахстан, 2019
Премьера:
в РФ 17.09.2020
Режиссер:
Арман Бейсембаев
Актеры:
Филипп Волошин, Владимир Крылов, Наталья Лунина, Роман Жуков, Сергей Никоненко
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
72 мин
Банда саранчи во главе с безжалостным Боссом орудует на лужайке старенького дома в поисках клада. У Босса есть лишь одна половина карты сокровищ, вторую находит мелкий аферист — кузнечик Скок. Скок решает договориться о сотрудничестве с Боссом, но в итоге лишается своей части карты. К Скоку присоединяется гусеница Болтуша и неотступно следует за ним. Всячески пытаясь от нее избавиться, Скок попадает в более крупные неприятности, в результате которых ему на голову сваливается еще и богомол по прозвищу Мозгоед. Троицу, преследуемую бандой саранчи, ожидают опасные приключения, связанные с поисками сокровищ.
Сегодня
|10:40
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Завтра
|10:40
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19 сентября, суббота
|10:40
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20 сентября, воскресенье
|10:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:40
Завтра
|Алмаз Синема
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10:40
19 сентября, суббота
|Алмаз Синема
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10:40
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10:40
19 ноября, четверг 18:00
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26 сентября, суббота 20:00
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