Прыг-скок: В поисках сокровищ

Страна: Россия, Казахстан, 2019

Премьера: в РФ 17.09.2020

Режиссер: Арман Бейсембаев

Актеры: Филипп Волошин, Владимир Крылов, Наталья Лунина, Роман Жуков, Сергей Никоненко

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 72 мин

Банда саранчи во главе с безжалостным Боссом орудует на лужайке старенького дома в поисках клада. У Босса есть лишь одна половина карты сокровищ, вторую находит мелкий аферист — кузнечик Скок. Скок решает договориться о сотрудничестве с Боссом, но в итоге лишается своей части карты. К Скоку присоединяется гусеница Болтуша и неотступно следует за ним. Всячески пытаясь от нее избавиться, Скок попадает в более крупные неприятности, в результате которых ему на голову сваливается еще и богомол по прозвищу Мозгоед. Троицу, преследуемую бандой саранчи, ожидают опасные приключения, связанные с поисками сокровищ.