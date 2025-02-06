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Война и музыка

Война и музыка

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин, Елизавета Моряк, Евгений Шириков, Микаэл Арамян, Грант Тохатян
  
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый из них пошел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду сражений с фашизмом им помогает… музыка! Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
10:50
Иллизиум (Новомосковск)
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Люксор Тула
19:10
Люксор Тула
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
10:50
Иллизиум (Новомосковск)
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Люксор Тула
19:10
Люксор Тула
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
14:40
Люксор Тула
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
19:10
Люксор Тула
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
19:10
Люксор Тула
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
11:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 15 февраля 2024
Майский
Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января - 7 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Дети леса
6 - 12 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Астрал. Проклятие мертвых
28 января - 9 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 12 февраля
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 12 февраля 2024
Синема Стар
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