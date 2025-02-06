Война и музыка
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Сарик Андреасян
Актеры:
Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин, Елизавета Моряк, Евгений Шириков, Микаэл Арамян, Грант Тохатян
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
125 минут
Возрастные ограничения:
12+
Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый из них пошел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду сражений с фашизмом им помогает… музыка! Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы.
Сегодня
Завтра
8 февраля, суббота
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
14:40
|Люксор Тула
|
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
|
19:10
|Люксор Тула
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
|Люксор Тула
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
|
19:10
|Люксор Тула
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:50
16:10
19:25
|Люксор Тула
|
10:20
14:40
17:30
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:50
19:50
21:30
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:50
16:10
19:25
|Люксор Тула
|
10:20
14:40
17:30
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:50
19:50
21:20
8 февраля, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
14:40
17:30
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
17:10
19:50
21:00
21:30
9 февраля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
14:40
17:30
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:50
19:45
21:00
10 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:50
19:50
22:10
11 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:50
19:50
21:45
12 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
15:50
19:50
22:20
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