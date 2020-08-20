Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 27.08.2020

Режиссер: Джулиус Берг

Актеры: Мэйси Уильямс, Рита Ташингэм, Сильвестр МакКой, Джэйк Каррен, Йен Кенни, Эндрю Эллис, Сташа Хикс

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 110 мин

Группа молодых людей затевает взлом дома богатой пожилой пары, однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты.