афиша
афиша
Регистрация
Не входи

Не входи

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 27.08.2020
 
Режиссер:
Джулиус Берг
  
Актеры:
Мэйси Уильямс, Рита Ташингэм, Сильвестр МакКой, Джэйк Каррен, Йен Кенни, Эндрю Эллис, Сташа Хикс
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Группа молодых людей затевает взлом дома богатой пожилой пары, однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты.

Купить билет
Сегодня
21:15 Алмаз Синема
Завтра
21:15 Алмаз Синема
29 августа, суббота
21:30 Алмаз Синема
30 августа, воскресенье
21:30 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кирпичи
Купить билет
17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.