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Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 27.08.2020
Режиссер:
Джулиус Берг
Актеры:
Мэйси Уильямс, Рита Ташингэм, Сильвестр МакКой, Джэйк Каррен, Йен Кенни, Эндрю Эллис, Сташа Хикс
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
110 мин
Группа молодых людей затевает взлом дома богатой пожилой пары, однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты.
Сегодня
|21:15
|Алмаз Синема
Завтра
|21:15
|Алмаз Синема
29 августа, суббота
|21:30
|Алмаз Синема
30 августа, воскресенье
|21:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:15
29 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
21:30
30 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:30
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽