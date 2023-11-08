Мастер Кид
Премьера:
09.11.2023
Режиссер:
Цяо Юй
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
Продолжительноcть:
92 минуты
Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.
Сегодня
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 ноября, понедельник
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 ноября, вторник
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 ноября, среда
|
12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
11 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
12 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
13 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
14 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
15 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
4 октября - 15 ноября
26 октября - 9 ноября
10 октября - 15 ноября
11 мая - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
2 - 15 ноября