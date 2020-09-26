Малышка с характером

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 01.10.2020

Режиссер: Рюхэй Китамура

Актеры: Руби Роуз, Жан Рено, Аксель Хенни, Руперт Эванс, Джулиан Федер, Дэвид Сакурай, Луис Мэндилор, Хидэаки Ито, Кайла Лорд Кэссиди, Филип Уитчерч

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 93 мин

В прошлом она — солдат спецпоразделения, в настоящем — швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля...