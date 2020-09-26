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Малышка с характером

Малышка с характером

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.10.2020
 
Режиссер:
Рюхэй Китамура
  
Актеры:
Руби Роуз, Жан Рено, Аксель Хенни, Руперт Эванс, Джулиан Федер, Дэвид Сакурай, Луис Мэндилор, Хидэаки Ито, Кайла Лорд Кэссиди, Филип Уитчерч
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

В прошлом она — солдат спецпоразделения, в настоящем — швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля...

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Сегодня
21:30 Алмаз Синема
Завтра
21:30 Алмаз Синема
3 октября, суббота
21:30 Алмаз Синема
4 октября, воскресенье
21:30 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
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8 октября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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