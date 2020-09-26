Малышка с характером
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 01.10.2020
Режиссер:
Рюхэй Китамура
Актеры:
Руби Роуз, Жан Рено, Аксель Хенни, Руперт Эванс, Джулиан Федер, Дэвид Сакурай, Луис Мэндилор, Хидэаки Ито, Кайла Лорд Кэссиди, Филип Уитчерч
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
93 мин
В прошлом она — солдат спецпоразделения, в настоящем — швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными преступниками и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля...
Сегодня
|21:30
|Алмаз Синема
Завтра
|21:30
|Алмаз Синема
3 октября, суббота
|21:30
|Алмаз Синема
4 октября, воскресенье
|21:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:30
3 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
21:30
4 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:30
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽