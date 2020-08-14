Любовь на троих
Страна:
США, Южная Корея, 2019
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Дрейк Доримус
Актеры:
Шейлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн, Мэттью Грей Гублер, Линдсей Слоун, Келли Альбанезе, Шамир Андерсон, Люк Байбак
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
110 мин
Как выбрать? Первый — бунтарь и плохиш, непредсказуемый и рисковый Фрэнк, второй — чуткий и внимательный интеллектуал Джек. Два полюса, между которыми разрывается художница Дафна, словно проживая две разные версии своей жизни. Пришло время сделать выбор, но сможет ли она?
Сегодня
|16:20
|Алмаз Синема
Завтра
|16:20
|Алмаз Синема
22 августа, суббота
|16:20
|Алмаз Синема
23 августа, воскресенье
|16:20
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:20
22 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
16:20
23 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:20
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
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