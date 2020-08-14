Любовь на троих

Страна: США, Южная Корея, 2019

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Дрейк Доримус

Актеры: Шейлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн, Мэттью Грей Гублер, Линдсей Слоун, Келли Альбанезе, Шамир Андерсон, Люк Байбак

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 110 мин

Как выбрать? Первый — бунтарь и плохиш, непредсказуемый и рисковый Фрэнк, второй — чуткий и внимательный интеллектуал Джек. Два полюса, между которыми разрывается художница Дафна, словно проживая две разные версии своей жизни. Пришло время сделать выбор, но сможет ли она?