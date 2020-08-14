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Любовь на троих

Любовь на троих

Страна:
США, Южная Корея, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.08.2020
 
Режиссер:
Дрейк Доримус
  
Актеры:
Шейлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн, Мэттью Грей Гублер, Линдсей Слоун, Келли Альбанезе, Шамир Андерсон, Люк Байбак
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Как выбрать? Первый — бунтарь и плохиш, непредсказуемый и рисковый Фрэнк, второй — чуткий и внимательный интеллектуал Джек. Два полюса, между которыми разрывается художница Дафна, словно проживая две разные версии своей жизни. Пришло время сделать выбор, но сможет ли она?

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Сегодня
16:20 Алмаз Синема
Завтра
16:20 Алмаз Синема
22 августа, суббота
16:20 Алмаз Синема
23 августа, воскресенье
16:20 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
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11 сентября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
22 августа, суббота 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
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