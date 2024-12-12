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Баба-яга спасает Новый год

Баба-яга спасает Новый год

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Карен Захаров, Армен Ананикян
  
Актеры:
Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Сергей Никоненко, Юлия Такшина, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Ксения Гусева, Алексей Сошин, Евгений Михеев
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы-яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:10
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:35
Кинотеатр 3D (Венев)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Кинотеатр 3D (Венев)
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Люксор Тула
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:10
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:35
Кинотеатр 3D (Венев)
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:05
Кинотеатр 3D (Венев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Люксор Тула
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
14 декабря, суббота
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:10
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
15 декабря, воскресенье
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:10
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:10
Люксор Тула
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
16 декабря, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 декабря, вторник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 декабря, среда
09:50
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Алмаз Синема
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Алмаз Синема
18:50
Кинотеатр (Суворов)
19:05
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19:20
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