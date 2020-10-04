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Гномы в деле!

Гномы в деле!

Страна:
Германия, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.10.2020
 
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
  
Актеры:
Йелла Хаазе, Луис Хофманн, Леон Сидел, Детлеф Бирштедт, Эльке Хайденрайх, Рольф Берг, Ранджа Боналана, Мария-Луиза Марьян, Билл Мокридж
  
Жанр:
детский, семейный, фэнтези, комедия
  
Продолжительноcть:
78 мин
  
Сбор в мире:
$2 324 386,00
 

Гномы секретно припеваючи живут в кондитерской и лакомятся десертами, которые готовит хозяин заведения — пекарь Олаф. У Олафа есть старший брат Генри, который считает, что во всех его бедах виноват Олаф. Генри решает отомстить Олафу, разрушив его кондитерскую. Гномы приходят на помощь Олафу, спасая его в безнадёжной ситуации.

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Касса
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Иван Охлобыстин
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11 ноября, среда 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1080-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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