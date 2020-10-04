Гномы в деле!

Страна: Германия, 2019

Премьера: в РФ 08.10.2020

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

Актеры: Йелла Хаазе, Луис Хофманн, Леон Сидел, Детлеф Бирштедт, Эльке Хайденрайх, Рольф Берг, Ранджа Боналана, Мария-Луиза Марьян, Билл Мокридж

Жанр: детский, семейный, фэнтези, комедия

Продолжительноcть: 78 мин

Сбор в мире: $2 324 386,00

Гномы секретно припеваючи живут в кондитерской и лакомятся десертами, которые готовит хозяин заведения — пекарь Олаф. У Олафа есть старший брат Генри, который считает, что во всех его бедах виноват Олаф. Генри решает отомстить Олафу, разрушив его кондитерскую. Гномы приходят на помощь Олафу, спасая его в безнадёжной ситуации.