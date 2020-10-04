Гномы в деле!
Страна:
Германия, 2019
Премьера:
в РФ 08.10.2020
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
Актеры:
Йелла Хаазе, Луис Хофманн, Леон Сидел, Детлеф Бирштедт, Эльке Хайденрайх, Рольф Берг, Ранджа Боналана, Мария-Луиза Марьян, Билл Мокридж
Жанр:
детский, семейный, фэнтези, комедия
Продолжительноcть:
78 мин
Сбор в мире:
$2 324 386,00
Гномы секретно припеваючи живут в кондитерской и лакомятся десертами, которые готовит хозяин заведения — пекарь Олаф. У Олафа есть старший брат Генри, который считает, что во всех его бедах виноват Олаф. Генри решает отомстить Олафу, разрушив его кондитерскую. Гномы приходят на помощь Олафу, спасая его в безнадёжной ситуации.
Сегодня
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
Завтра
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
10 октября, суббота
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
11 октября, воскресенье
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
12 октября, понедельник
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:30
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
13 октября, вторник
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:30
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
14 октября, среда
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|12:30
|Киносити
|12:30
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|17:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:15
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
|Синема Стар
|
10:20
12:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:15
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
|Синема Стар
|
10:20
12:30
10 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:15
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
|Синема Стар
|
10:20
12:30
11 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:15
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
|Синема Стар
|
10:20
12:30
12 октября, понедельник
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
|Синема Стар
|
10:20
12:30
13 октября, вторник
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
|Синема Стар
|
10:20
12:30
14 октября, среда
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
17:05
|Синема Стар
|
10:20
12:30
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
11 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 600-1500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1080-2800 ₽
10 - 25 октября
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽