  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. По любви - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
По любви

По любви

Премьера:
13.02.2025
 
Режиссер:
Борис Милованов
  
Актеры:
Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Камиль Ларин, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Ренат Мухамбаев, Иван Кукуев, Ксения Крупенина, Александр Рудь
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
73 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Двое молодых людей, один сломанный лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?

Сегодня
12:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:10
Кинотеатр (Суворов)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:35
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:55
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
15 февраля, суббота
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:55
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
16 февраля, воскресенье
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:55
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
17 февраля, понедельник
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:55
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, вторник
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:55
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, среда
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:55
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Лотерея
29 января - 16 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Заклятье. Последний стрим
17 февраля, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дети леса
6 - 16 февраля
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 19 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 15 февраля 2024
Майский
Абсолютный хищник
13 - 19 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.