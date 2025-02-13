По любви
Премьера:
13.02.2025
Режиссер:
Борис Милованов
Актеры:
Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Камиль Ларин, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Ренат Мухамбаев, Иван Кукуев, Ксения Крупенина, Александр Рудь
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
73 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Двое молодых людей, один сломанный лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?
Сегодня
Завтра
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
15 февраля, суббота
|
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
16 февраля, воскресенье
|
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
17 февраля, понедельник
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, вторник
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, среда
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:10
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:10
17:15
|Люксор Тула
|
13:20
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:35
19:25
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
19:05
15 февраля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
16 февраля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:50
19:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
17 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
18 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
19 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
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