Премьера: 13.02.2025

Режиссер: Борис Милованов

Актеры: Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Камиль Ларин, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Ренат Мухамбаев, Иван Кукуев, Ксения Крупенина, Александр Рудь

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 73 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Двое молодых людей, один сломанный лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?