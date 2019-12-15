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Чёрное Рождество

Чёрное Рождество

Страна:
США, Новая Зеландия, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.12.2019
 
Режиссер:
Софи Такал
  
Актеры:
Кэри Элвес, Имоджен Путс, Бриттани О’Грэйди, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Мадлен Адамс, Бен Блэк, Люси Карри, Калеб Эберхардт, Саймон Мид
  
Жанр:
ужасы, детектив
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул.

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Касса
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
Купить билет
8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Summit
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
Купить билет
25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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