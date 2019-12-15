Чёрное Рождество
Страна:
США, Новая Зеландия, 2019
Премьера:
в РФ 19.12.2019
Режиссер:
Софи Такал
Актеры:
Кэри Элвес, Имоджен Путс, Бриттани О’Грэйди, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Мадлен Адамс, Бен Блэк, Люси Карри, Калеб Эберхардт, Саймон Мид
Жанр:
ужасы, детектив
Продолжительноcть:
92 мин
Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул.
Сегодня
|14:55
|Алмаз Синема
|21:05
|Алмаз Синема
|23:30
|Алмаз Синема
Завтра
|14:55
|Алмаз Синема
|21:05
|Алмаз Синема
|23:30
|Алмаз Синема
21 декабря, суббота
|14:55
|Алмаз Синема
|21:05
|Алмаз Синема
|23:30
|Алмаз Синема
22 декабря, воскресенье
|14:55
|Алмаз Синема
|21:05
|Алмаз Синема
|23:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:55
21:05
23:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:55
21:05
23:30
21 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
14:55
21:05
23:30
22 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:55
21:05
23:30
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽