Билл и Тед снова в деле

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 27.08.2020

Режиссер: Дин Паризо

Актеры: Киану Ривз, Алекс Уинтер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн, Уильям Сэдлер, Хэл Лэндон мл., Скотт Мескади, Бек Беннетт, Кристен Шаал, Энтони Кэрриган

Жанр: комедия, музыкальный, фантастика

Продолжительноcть: 91 мин

Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Но вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит, то под всей вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.