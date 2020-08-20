Билл и Тед снова в деле
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 27.08.2020
Режиссер:
Дин Паризо
Актеры:
Киану Ривз, Алекс Уинтер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн, Уильям Сэдлер, Хэл Лэндон мл., Скотт Мескади, Бек Беннетт, Кристен Шаал, Энтони Кэрриган
Жанр:
комедия, музыкальный, фантастика
Продолжительноcть:
91 мин
Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Но вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит, то под всей вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.
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29 августа, суббота
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1 сентября, вторник
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Сегодня
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14:40
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14:30
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29 августа, суббота
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31 августа, понедельник
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