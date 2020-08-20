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Билл и Тед снова в деле

Билл и Тед снова в деле

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 27.08.2020
 
Режиссер:
Дин Паризо
  
Актеры:
Киану Ривз, Алекс Уинтер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн, Уильям Сэдлер, Хэл Лэндон мл., Скотт Мескади, Бек Беннетт, Кристен Шаал, Энтони Кэрриган
  
Жанр:
комедия, музыкальный, фантастика
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Когда-то путешествующие во времени друзья-раздолбаи Билл и Тед услышали пророчество о том, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели. Однако прошло уже много лет, но ту самую песню герои так и не написали. Кроме того, их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них. Но вскоре прибывает некий пришелец из будущего, напоминающий, что если Билл и Тед не выдадут свой хит, то под всей вселенной действительно будет грозить невероятная опасность. Теперь, когда время поджимает, Билл и Тед отправляются в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.

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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Усадебное путешествие «Просторы Бежина луга»
29 августа, суббота 09:00
Бежин луг
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