Бендер: Начало
1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра ? охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это ? будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну ? роковую иностранную красотку… Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|16:35
|Алмаз Синема
|20:20
|Алмаз Синема
|23:50
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|16:35
|Алмаз Синема
|20:20
|Алмаз Синема
|23:50
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|16:35
|Алмаз Синема
|20:20
|Алмаз Синема
|23:50
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|14:10
|Алмаз Синема
|16:35
|Алмаз Синема
|20:20
|Алмаз Синема
|23:50
|Алмаз Синема
|Алмаз Синема
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10:30
14:00
19:45
21:45
22:50
|Алмаз Синема
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10:00
14:10
16:35
20:20
23:50
|Алмаз Синема
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20:20
23:50
|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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10:00
14:10
16:35
20:20
23:50