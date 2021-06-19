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Бендер: Начало

Бендер: Начало

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 24.06.2021
 
Режиссер:
Игорь Зайцев
  
Актеры:
Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Гарик Харламов, Артем Ткаченко
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра ? охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это ? будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну ? роковую иностранную красотку… Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

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