В тульских школах могут запретить носить хиджаб с 1 марта

Фото Алексея Пирязева.

Нововведения направлены на единообразие внешнего вида у обучающихся.

Региональное министерство образования подготовило приказ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, обучающимся не рекомендуется носить в общеобразовательных организациях одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

В документе уточняется, что типовые требования к одежде обучающихся общеобразовательных организаций вводятся с целью:

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности.

Уточняется, что школы должны формировать списки одежды, учитывая возможности малообеспеченных семей.

Напомним, ранее в Госдуме отозвали проект о праве школ запрещать религиозную одежду. Авторы инициативы, обеспокоенные родители школьников, указывали, что Россия — светское государство, где религиозная принадлежность не должна создавать потенциальные угрозы или ограничивать права граждан.