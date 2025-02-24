  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских школах могут запретить носить хиджаб с 1 марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульских школах могут запретить носить хиджаб с 1 марта
Фото Алексея Пирязева.

В тульских школах могут запретить носить хиджаб с 1 марта

Нововведения направлены на единообразие внешнего вида у обучающихся.

Региональное министерство образования подготовило приказ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, обучающимся не рекомендуется носить в общеобразовательных организациях одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

В документе уточняется, что типовые требования к одежде обучающихся общеобразовательных организаций вводятся с целью:

  • обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
  • устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;
  • предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
  • укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности.

Уточняется, что школы должны формировать списки одежды, учитывая возможности малообеспеченных семей. 

Напомним, ранее в Госдуме отозвали проект о праве школ запрещать религиозную одежду. Авторы инициативы, обеспокоенные родители школьников, указывали, что Россия — светское государство, где религиозная принадлежность не должна создавать потенциальные угрозы или ограничивать права граждан.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:29 +10
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
школьная формазапретхиджаб
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском прокуратура проверяет факт вырубки туй на территории Братской могилы
В Донском прокуратура проверяет факт вырубки туй на территории Братской могилы
Стоит ли сейчас покупать квартиру в жилом комплексе на стадии котлована?
Стоит ли сейчас покупать квартиру в жилом комплексе на стадии котлована?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.