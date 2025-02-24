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Ремонт Орловского путепровода обойдется Туле в 857 млн рублей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Ремонт Орловского путепровода обойдется Туле в 857 млн рублей

По условиям контракта, срок начала работ – 27 марта 2025 года.

На сайте госзакупок опубликован тендер на поиск подрядчика для ремонта Орловского путепровода на Зеленстрое. Цена контракта — 856,8 миллиона рублей, а срок окончания приема заявок — 11 марта. 

По условиям контракта, срок начала работ 27 марта, окончания — 15 августа 2026 года. 

Напомним, Орловский путепровод — один из самых старых мостов города — сейчас находится в предаварийном состоянии. Ремонтировать его будут в два этапа — в 2025–2026 годах, работы пройдут по муниципальной программе.

Мост связывает Зеленстрой с остальной частью Тулы, и движение там крайне оживленное. Кроме того, ремонт осложняется тем, что по путепроводу проходят трамвайные пути. Ремонтировать сооружение будут по принципу Московского путепровода — частями.

Реконструкция путепровода начнется в мае 2025-го. Чтобы избежать полного перекрытия движения, работы будут проводиться поэтапно.

Ремонт начнут с правой стороны путепровода (в направлении Щекино). Затем строители перейдут на половину с трамвайным движением — эти работы пройдут уже в 2026 году. 

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Автор:
сегодня, в 15:40 0
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