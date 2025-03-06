Премьера: 06.03.2025

Режиссер: Константин Статский

Актеры: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александр Семчев, Ярослав Петрашко

Жанр: Биография, Исторический, Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 134 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.