Роднина
Премьера:
06.03.2025
Режиссер:
Константин Статский
Актеры:
Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александр Семчев, Ярослав Петрашко
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
134 минуты
Возрастные ограничения:
12+
Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
7 марта, пятница
8 марта, суббота
9 марта, воскресенье
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Синема Стар
|
15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Синема Стар
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 марта, понедельник
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:50
|Синема Стар
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Синема Стар
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 марта, вторник
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:50
|Синема Стар
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Синема Стар
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 марта, среда
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:50
|Синема Стар
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:30
|Синема Стар
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:35
|Люксор Тула
|
10:20
13:10
14:30
16:00
18:50
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
16:25
19:10
|Синема Стар
|
13:50
19:30
7 марта, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:40
|Люксор Тула
|
10:20
13:10
14:30
16:00
19:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
17:40
20:30
|Синема Стар
|
13:50
19:30
8 марта, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:35
|Люксор Тула
|
10:20
13:10
14:30
16:00
19:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
16:25
19:10
|Синема Стар
|
13:50
19:30
9 марта, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:10
20:10
|Синема Стар
|
13:50
19:30
10 марта, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
16:35
21:40
|Синема Стар
|
13:50
19:30
11 марта, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
16:55
21:05
|Синема Стар
|
13:50
19:30
12 марта, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:45
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:35
17:00
20:50
|Синема Стар
|
13:50
19:30
12 марта, среда 00:00
17 августа - 5 марта 2023
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6 - 13 марта
8 марта, суббота 00:00