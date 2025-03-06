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Роднина

Роднина

Премьера:
06.03.2025
 
Режиссер:
Константин Статский
  
Актеры:
Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александр Семчев, Ярослав Петрашко
  
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
134 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

Сегодня
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
13:10
Люксор Тула
13:50
Синема Стар
14:30
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:50
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
21:40
Люксор Тула
7 марта, пятница
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
13:10
Люксор Тула
13:50
Синема Стар
14:30
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:00
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
8 марта, суббота
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
13:10
Люксор Тула
13:50
Синема Стар
14:30
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:00
Люксор Тула
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
21:50
Люксор Тула
9 марта, воскресенье
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Синема Стар
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Стар
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 марта, понедельник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
13:50
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 марта, вторник
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
13:50
Синема Стар
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Стар
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 марта, среда
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:50
Кинотеатр (Суворов)
13:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:30
Синема Стар
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Крушение мира
12 марта, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17 августа - 5 марта 2023
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27 февраля - 12 марта
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8 марта, суббота 00:00
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