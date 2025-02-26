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В «1-м Юго-Восточном» старт продаж квартир в новом доме: успейте купить выгодно!
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В «1-м Юго-Восточном» старт продаж квартир в новом доме: успейте купить выгодно!

Один из самых крупных в Туле жилых комплексов расширяется. Вы можете купить квартиру в новом доме уже сейчас по стартовой цене.

Новый трехподъездный дом в «1-м Юго-Восточном» будет большим, 14-этажным, красивым и с шикарными видами из окна — жить в таком точно будет комфортно и детям, и взрослым.

Местоположение дома позволит наслаждаться видами из окон, так как перед ними не вырастут новые высотки. Вместо этого всегда будет открываться красивая панорама на город с видами на закаты и кремль. 

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ЖК «1-й Юго-Восточный» — семейный, поэтому здесь продумано все для отдыха детей и взрослых.

Во дворе будет спортивная площадка, детские комплексы, качели, карусели и песочницы.

Не забыли и про жителей, которые просто хотят отдохнуть в тишине или поработать на свежем воздухе: для них обустроят зону релакса с альпийской горкой. 

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Очевидный плюс строящегося дома — он появится в уже развитом микрорайоне. Вокруг много построенных и обжитых многоэтажек, в которых есть магазины, детские и спортивные студии, аптеки и ПВЗ. Рядом — детский сад, ледовая арена и центр игровых видов спорта.

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А еще в микрорайоне построили новую современную школу. В здании четыре этажа: три надземных и один цокольный. На них расположатся не только уютные и оснащенные кабинеты, но и два просторных спортзала, скалодром, столовая на 550 мест, огромная библиотека и многое другое.

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Школа начнет работать уже с 1 сентября 2025 года. 

В подъездах предполагаются стильные холлы. Причем всё продумали детально, есть даже остекленное помещение перед входом, чтобы жильцы могли искать ключи от дома в тепле.

Отделка на этажах будет небанальной — крупноформатный керамогранит приятных цветов. Дизайн мест общего пользования разработали итальянские дизайнеры специально для «1-го Юго-Восточного». Оцените на фото сами!

В доме много планировочных решений: есть «евротрешки», «евродвушки», однокомнатные квартиры и небольшие студии. 

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Несмотря на то, что продажи квартир в новом доме только стартуют, это не кот в мешке. Дом уже на высокой стадии готовности: проведены почти все монолитные работы, строители приступают к кладке и остеклению. По плану сдача дома назначена на 2027 год.

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На старте условия приобретения будут выгодными. К тому же застройщик предлагает разные варианты оплаты, в том числе беспроцентную рассрочку без переплат*. Цена фиксируется в момент заключения договора, вы вносите первоначальный платеж — 20%, а затем платите минимальные платежи от 10 000 рублей. Остаток суммы нужно будет внести за три месяца до сдачи дома в эксплуатацию.

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Также доступна покупка по семейной ипотеке**. Воспользоваться ей и другими предложениями удобно — застройщик работает по принципу «единого окна»: специалисты помогают с документами, сами регистрируют сделку и занимаются одобрением ипотеки.

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Строительством занимается «Ин-Групп», который работает на рынке уже 18 лет. За его спиной много крупных реализованных объектов в Туле, и сейчас строится большой проект в подмосковной Дубне.

В надежности компании можно не сомневаться: проектное финансирование «Ин-Групп» осуществляет в Сбере, большом и надежном банке, так что средства дольщиков точно будут под защитой.

Хотите новую просторную квартиру? Сейчас самое время! 

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ГК «ИнГрупп»

Отдел продаж: Тула, ул. Новомосковская, 4.
[email protected] 
+7 (4872) 52-09-09 
ingrupp-online.ru
*Рассрочку предоставляет застройщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИН-ГРУПП БОЛЬШОЙ».
**Банки партнеры: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк».
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Реклама. ООО «ИН-ГРУПП ОНЛАЙН».

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Автор:
сегодня, в 09:00
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