В «1-м Юго-Восточном» старт продаж квартир в новом доме: успейте купить выгодно!

Новый трехподъездный дом в «1-м Юго-Восточном» будет большим, 14-этажным, красивым и с шикарными видами из окна — жить в таком точно будет комфортно и детям, и взрослым.
Местоположение дома позволит наслаждаться видами из окон, так как перед ними не вырастут новые высотки. Вместо этого всегда будет открываться красивая панорама на город с видами на закаты и кремль.
ЖК «1-й Юго-Восточный» — семейный, поэтому здесь продумано все для отдыха детей и взрослых.
Во дворе будет спортивная площадка, детские комплексы, качели, карусели и песочницы.
Не забыли и про жителей, которые просто хотят отдохнуть в тишине или поработать на свежем воздухе: для них обустроят зону релакса с альпийской горкой.
Очевидный плюс строящегося дома — он появится в уже развитом микрорайоне. Вокруг много построенных и обжитых многоэтажек, в которых есть магазины, детские и спортивные студии, аптеки и ПВЗ. Рядом — детский сад, ледовая арена и центр игровых видов спорта.
А еще в микрорайоне построили новую современную школу. В здании четыре этажа: три надземных и один цокольный. На них расположатся не только уютные и оснащенные кабинеты, но и два просторных спортзала, скалодром, столовая на 550 мест, огромная библиотека и многое другое.
Школа начнет работать уже с 1 сентября 2025 года.
В подъездах предполагаются стильные холлы. Причем всё продумали детально, есть даже остекленное помещение перед входом, чтобы жильцы могли искать ключи от дома в тепле.
Отделка на этажах будет небанальной — крупноформатный керамогранит приятных цветов. Дизайн мест общего пользования разработали итальянские дизайнеры специально для «1-го Юго-Восточного». Оцените на фото сами!
В доме много планировочных решений: есть «евротрешки», «евродвушки», однокомнатные квартиры и небольшие студии.
Несмотря на то, что продажи квартир в новом доме только стартуют, это не кот в мешке. Дом уже на высокой стадии готовности: проведены почти все монолитные работы, строители приступают к кладке и остеклению. По плану сдача дома назначена на 2027 год.
На старте условия приобретения будут выгодными. К тому же застройщик предлагает разные варианты оплаты, в том числе беспроцентную рассрочку без переплат*. Цена фиксируется в момент заключения договора, вы вносите первоначальный платеж — 20%, а затем платите минимальные платежи от 10 000 рублей. Остаток суммы нужно будет внести за три месяца до сдачи дома в эксплуатацию.
Также доступна покупка по семейной ипотеке**. Воспользоваться ей и другими предложениями удобно — застройщик работает по принципу «единого окна»: специалисты помогают с документами, сами регистрируют сделку и занимаются одобрением ипотеки.
Строительством занимается «Ин-Групп», который работает на рынке уже 18 лет. За его спиной много крупных реализованных объектов в Туле, и сейчас строится большой проект в подмосковной Дубне.
В надежности компании можно не сомневаться: проектное финансирование «Ин-Групп» осуществляет в Сбере, большом и надежном банке, так что средства дольщиков точно будут под защитой.
Хотите новую просторную квартиру? Сейчас самое время!
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