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  5. 25 февраля: путешественница с бесплатным проездом на всю жизнь и бальзам для губ «Блин» - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
25 февраля: путешественница с бесплатным проездом на всю жизнь и бальзам для губ «Блин»

25 февраля: путешественница с бесплатным проездом на всю жизнь и бальзам для губ «Блин»

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух опустится до -8 градусов.

Кошка по имени Тилли стала настоящей звездой после того, как самостоятельно села на поезд, направлявшийся из Суррея в Лондон. Этот случай стал не только забавным инцидентом, но и поводом для обсуждения о любви к путешествиям — даже среди четвероногих!

Тилли, пушистая красавица с характером, решила отправиться в самостоятельное приключение, когда ее хозяева не заметили, что она покинула дом. Сев на поезд, кошка привлекла внимание пассажиров, которые не могли удержаться от удивления. Когда поезд прибыл на станцию в Лондоне, сотрудники железнодорожной компании быстро поняли, что перед ними "самостоятельная" кошка.

В ответ на эту необычную ситуацию, железнодорожная компания приняла решение наградить Тилли бесплатным проездным на всю жизнь. Это решение вызвало восторг у местных жителей и любителей животных. Теперь Тилли может без ограничений исследовать новые места, наслаждаться поездками по живописным маршрутам и знакомиться с новыми людьми.

Просыпаемся и слушаем Army Of Lovers - Crucified.

С началом масленичной недели Вкусвилл порадовал своих поклонников необычным и оригинальным продуктом — бальзамом для губ «Блин». За 255 рублей вы можете не только насладиться вкусом праздника, но и подарить своим губам  блеск, словно только что отведав горячий блинчик с маслом.

«Блин» можно использовать в любое время дня. Наносить его на губы перед выходом из дома или в течение дня для поддержания увлажненности. Он идеально подходит как для создания натурального образа, так и для дополнения яркого макияжа.

В мире моды и дизайна набирает популярность концепция апсайкла, которая не только способствует уменьшению количества отходов, но и позволяет создавать уникальные вещи. В этой подборке фотографий мы покажем вам удивительные работы дизайнера, который вдохнул новую жизнь в кроссовки Lacoste.

Креативного настроения!

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