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Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух опустится до -8 градусов.

Кошка по имени Тилли стала настоящей звездой после того, как самостоятельно села на поезд, направлявшийся из Суррея в Лондон. Этот случай стал не только забавным инцидентом, но и поводом для обсуждения о любви к путешествиям — даже среди четвероногих!

Тилли, пушистая красавица с характером, решила отправиться в самостоятельное приключение, когда ее хозяева не заметили, что она покинула дом. Сев на поезд, кошка привлекла внимание пассажиров, которые не могли удержаться от удивления. Когда поезд прибыл на станцию в Лондоне, сотрудники железнодорожной компании быстро поняли, что перед ними "самостоятельная" кошка.

В ответ на эту необычную ситуацию, железнодорожная компания приняла решение наградить Тилли бесплатным проездным на всю жизнь. Это решение вызвало восторг у местных жителей и любителей животных. Теперь Тилли может без ограничений исследовать новые места, наслаждаться поездками по живописным маршрутам и знакомиться с новыми людьми.

Просыпаемся и слушаем Army Of Lovers - Crucified.

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Креативного настроения!