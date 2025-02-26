26 февраля: прыжок с Бурдж-Халифа как символ смелости и музей бомжей

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Все еще холодно, но солнечно. Сегодня в Туле солнечная погода, а температура воздуха опустится до -9 градусов.

В мире экстремальных видов спорта редко встречаются такие захватывающие события, как прыжок с парашютом с самого высокого небоскрёба планеты — Бурдж-Халифа. На этот рискованный шаг решился наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который вновь продемонстрировал свою любовь к адреналину и стремление вдохновлять людей на новые достижения.

Вместе с 31 спортсменом из 15 стран, шейх Хамдан совершил прыжок с высоты 546 метров. Этот захватывающий момент не только подчеркивает его личные достижения, но и служит ярким примером того, как страсть к спорту может объединять людей из разных уголков мира.

Сегодня слушаем Pink - Funhouse.

1 апреля в Санкт-Петербурге откроется частный Музей бомжей, который станет первой в России экспозицией, посвященной истории бродяжничества с XIV века до наших дней. Этот необычный проект направлен на то, чтобы изменить восприятие людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и разрушить существующие стереотипы о бездомных.

Музей обещает предложить посетителям увлекательное и информативное путешествие по страницам истории, освещая как социальные, так и культурные аспекты бродяжничества. Экспозиция будет включать в себя редкие артефакты, документы и фотографии, которые помогут понять, как изменялась жизнь людей на обочине общества на протяжении веков.

Несмотря на «резкое название» с аббревиатурой БОМЖ, создатели музея подчеркивают, что их цель — не провокация, а стремление убрать стигмы и предвзятости. Они уверены, что важно говорить о проблемах бездомных людей с уважением и пониманием. В этом контексте музей будет избегать «треша и излишней натуралистичности», предлагая посетителям более глубокое осмысление темы.

Билеты на вход будут платными, однако часть выручки будет направлена на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Таким образом, музей станет не только образовательным пространством, но и площадкой для сбора средств на благотворительные инициативы.

Красивые фотографии для отличного настроения!