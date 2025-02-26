  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 26 февраля: прыжок с Бурдж-Халифа как символ смелости и музей бомжей - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
26 февраля: прыжок с Бурдж-Халифа как символ смелости и музей бомжей

26 февраля: прыжок с Бурдж-Халифа как символ смелости и музей бомжей

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас самые хорошие новости. Поехали

Все еще холодно, но солнечно. Сегодня в Туле солнечная погода, а температура воздуха опустится до -9 градусов.

В мире экстремальных видов спорта редко встречаются такие захватывающие события, как прыжок с парашютом с самого высокого небоскрёба планеты — Бурдж-Халифа. На этот рискованный шаг решился наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, который вновь продемонстрировал свою любовь к адреналину и стремление вдохновлять людей на новые достижения.

Вместе с 31 спортсменом из 15 стран, шейх Хамдан совершил прыжок с высоты 546 метров. Этот захватывающий момент не только подчеркивает его личные достижения, но и служит ярким примером того, как страсть к спорту может объединять людей из разных уголков мира.

Сегодня слушаем Pink - Funhouse.

1 апреля в Санкт-Петербурге откроется частный Музей бомжей, который станет первой в России экспозицией, посвященной истории бродяжничества с XIV века до наших дней. Этот необычный проект направлен на то, чтобы изменить восприятие людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и разрушить существующие стереотипы о бездомных.

Музей обещает предложить посетителям увлекательное и информативное путешествие по страницам истории, освещая как социальные, так и культурные аспекты бродяжничества. Экспозиция будет включать в себя редкие артефакты, документы и фотографии, которые помогут понять, как изменялась жизнь людей на обочине общества на протяжении веков.

Несмотря на «резкое название» с аббревиатурой БОМЖ, создатели музея подчеркивают, что их цель — не провокация, а стремление убрать стигмы и предвзятости. Они уверены, что важно говорить о проблемах бездомных людей с уважением и пониманием. В этом контексте музей будет избегать «треша и излишней натуралистичности», предлагая посетителям более глубокое осмысление темы.

Билеты на вход будут платными, однако часть выручки будет направлена на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Таким образом, музей станет не только образовательным пространством, но и площадкой для сбора средств на благотворительные инициативы.

Красивые фотографии для отличного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 +2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
25 февраля: путешественница с бесплатным проездом на всю жизнь и бальзам для губ «Блин»
25 февраля: путешественница с бесплатным проездом на всю жизнь и бальзам для губ «Блин»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.