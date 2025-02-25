Весна близко! В тульских теплицах уже собирают тюльпаны к празднику

Узнали у эксперта, какие цветы сейчас в моде и как выбрать букет, чтобы он радовал как можно дольше.

Пока на улице морозы, в теплицах уже настоящая весна! Myslo побывал в гостях у цветовода Алины Зары в Киреевском районе. Здесь она вместе с мужем выращивает тюльпаны к празднику каждую зиму вот уже почти 20 лет.

В середине февраля теплицы в Больших Калмыках уже в цвету. Чтобы порадовать тулячек букетами к женскому празднику, Алина и ее муж начали работу еще в октябре:

— Перед посадкой луковицы должны охладиться. Иногда эту задачу выполняют поставщики, иногда — мы сами. Период охлаждения начинается в начале октября. Это необходимо, чтобы цветы расцвели в нужное время и успели набрать необходимую высоту. Здесь много хитростей: переохлаждать цветок нельзя, иначе он не даст крупный бокал.

Далее — выгонка. В теплицах создаются природные условия для роста. Температуру повышают постепенно — так же, как это происходит весной на улице. Максимум к моменту созревания — +15°C.

Тюльпаны, как и продукты в холодильнике, выделяют этилен, который негативно влияет на них самих. Поэтому воздух в теплице постоянно должен циркулировать.

Срезают тюльпаны на полуготовой, второй стадии. В этот момент цветы еще не полностью окрашены, а бокал не до конца развит. Остальное будет происходить уже в вазе у покупателя.

Чтобы цветы раньше времени не распустились, их хранят особым образом: в темноте, холоде при температуре +2…+4 °C и вертикально. Тюльпаны всегда стремятся к солнцу, так что если в коробки их уложить горизонтально, стебель искривится.

При правильном хранении развитие цветка замирает. Тюльпаны могут содержаться в таких условиях дольше месяца! При этом они остаются хрустящими и свежими, а как только попадут в воду и на солнце — сразу же оживают.

— В этом году мы выращиваем 42 сорта. Это привычные всем гладкие тюльпаны, пионовидные и пионовидные с бахромой. Новинка этого года — попугайные тюльпаны. Это очень красивый сорт с необычной формой лепестков! В них есть ярко выраженная прожилка посередине, она сжимает лепесток, и он получается рифленым. Такие цветы выглядят в букетах экзотично, — рассказывает Алина.

По словам Алины, в последние годы в топе предпочтений покупателей — светлые тюльпаны, а вот красные оттенки стали называть «бабушкиными» и отнесли в разряд немодных.

При этом предпочтения у флористов и тех, кто заказывает букеты для торговли на ярмарках, отличаются. У уличных торговцев востребованы полностью спелые тюльпаны самых простых расцветок на высокой ножке 60 см.

Профессионалы любят пионовидные сорта и бахрому, а еще им нравятся цвета-компаньоны, которые можно легко сочетать между собой в букете.

— К сожалению, в нашей стране нет стандарта для тюльпанов, поэтому на прилавках такое большое разнообразие бокалов и высоты цветов. Если бы тюльпаны проходили калибровку, к покупателям попадали бы цветы лучшего качества. А сейчас люди порой не понимают, чем цветы отличаются друг от друга и почему у них разная цена.

А еще хочется, чтобы продавцы и поставщики ушли, наконец-то, от упаковок-пленок, в них тюльпаны плохо хранятся. Лучше, если букет будет обернут в специальную бумагу. Ну, а если очень хочется пленку, то лучше выбирать перфорированную, — объясняет Алина Зара.

Как же выбрать букет тюльпанов так, чтобы он долго радовал? Алина поделилась секретом:

— Обратите внимание на величину бутона. Если он большой и ярко окрашен, значит, цветок уже прошел все стадии развития и простоит меньше.

А еще простой совет, которым многие пренебрегают: меняйте воду в вазе. Если не будете забывать об этом, тюльпаны будут радовать вас минимум неделю. Ну и, конечно, держите цветы дальше от отопительных приборов, тюльпаны любят прохладу.