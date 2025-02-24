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Штрафы в 2000 рублей: в Туле запустили автофиксацию парковок на газонах
Фото Алексея Пирязева.

Штрафы в 2000 рублей: в Туле запустили автофиксацию парковок на газонах

В администрации объяснили, откуда берутся штрафы на Госуслугах. Оказывается, комплекс автоматической фиксации «Дозор» работает в городе с января.

Полетели штрафы

Как уже сообщал Myslo, недавно туляки начали получать на Госуслугах штрафы по региональному закону за парковку на газонах. Штраф — 2000 рублей без скидок, оспорить его можно только в суде.

В числе первых в конце января 2025 года штраф получил наш читатель Игорь Ш. Свою историю он рассказал здесь. По словам Игоря, он припарковался напротив дома № 27 по ул. Новомосковской в замерзшей луже. Оказалось, это был газон. Вот как выглядит это место:

PAV-5224.jpg

Myslo запросил комментарий администрации города. И вот что выяснилось.

Оказалось, за выявлением незаконных парковок на озелененных территориях в Туле теперь следит автоматизированный комплекс «Дозор». 

Нововведение действует в областной столице с января этого года.

Программное обеспечение, установленное на специальном транспортном средстве по контролю за работой платного парковочного пространства, позволяет осуществлять фиксацию административных правонарушений с помощью автоматической фотосъемки.

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До января 2025 года данной работой в ручном режиме занимались инспекторы УАТН, которые фиксировали случаи парковки автомобилей на озелененных территориях в ходе рейдов.

Комплекс автоматической фиксации «Дозор» повысил эффективность выявления случаев парковки транспортных средств на озелененных территориях и сократил время вынесения постановления об административном правонарушении владельцу авто.

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Так, после факта фотофиксации запрос в ГИБДД формируется автоматически, а постановление выносится без участия нарушителя. 

Благодаря работе комплекса «Дозор» с начала 2025 года к ответственности привлечено 328 собственников транспортных средств.

Для сравнения: за весь прошлый год таких правонарушений было выявлено 426.

Что такое газон?

В администрации напомнили, что в соответствии с Правилами благоустройства к озелененным территориям относятся участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения, а также земельные участки с полностью или частично нарушенным травяным покровом.

За парковку транспорта на озелененной территории предусмотрен штраф — 2000 рублей.

Автолюбителей просят соблюдать Правила благоустройства города и не парковаться на озелененных территориях.

справка

Положения КоАП РФ, предусматривающие право использовать автоматическую фиксацию:

Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств.

— К административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

Статья 28.6. Назначение административного наказания без составления протокола.

— В случае выявления административного правонарушения в области благоустройства территории, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса. Экземпляры постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным почтовым отправлением в форме копии постановления на бумажном носителе, предусмотренной частью 7 статьи 29.10 настоящего Кодекса, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

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сегодня, в 13:19 +10
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