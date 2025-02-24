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Как выглядит новый спецавтомобиль для полицейских: фоторепортаж Myslo

Как выглядит новый спецавтомобиль для полицейских: фоторепортаж Myslo

Ознакомились с опытным образцом.

Пару дней назад мы писали, что в УМВД России по Тульской области проходит испытание специализированный автомобиль, предназначенный для патрульно-постовой службы полиции. Автомобиль разработан и произведен автозаводом Haval совместно с ООО «СТ Нижегородец».

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Машина сделана на базе кроссовера Haval Jolion и полностью соответствует требованиям, предъявляемыми к органам внутренних дел для соблюдения прав и свобод граждан. На кузов автомобиля нанесена цветографическая схема, а на крыше закреплена сигнальная громкоговорящая установка.

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Подготовили для вас фотографии автомобиля, предназначенного для патрульно-постовой службы полиции.

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сегодня, в 16:31 −1
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