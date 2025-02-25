Как снять арест с недвижимости

Объекты недвижимого имущества с обременением в виде ареста нельзя сдать в аренду, продать или подарить, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не будет отметки о погашении наложенного ограничения. Только снятие обременения обеспечивает полноценные имущественные права собственника на объект недвижимости.

Погасить запись об ограничении ведомство может только получив документ об отмене ранее наложенных ограничительных мер в порядке межведомственного взаимодействия с судебными органами или приставами. Если основания, ввиду которых были наложены аресты и запрещения, устранены и Управление получило официальное подтверждение, то запись в реестре будет погашена в течение 3 рабочих дней с момента поступления документов.

Необходимо уточнить, кем и в рамках какого исполнительного производства наложен арест (запрет) или каким судебным актом установлено ограничение. Собственнику придется исполнить требования судебных приставов — чаще всего, оплатить долг. В случае, если запрет наложен в рамках судебного спора, отменить его может только судебная инстанция, которая вынесла решение.

Далее следует обратиться с заявлением о прекращении исполнительного производства и вынесении постановления об отмене ареста (запрета) к инициатору судебного производства. Готовое постановление судебный пристав-исполнитель обязан направить в Росреестр.

Проверить, зарегистрированы ли обременения в отношении объекта недвижимости, можно заказав выписку из ЕГРН на портале «Госуслуг». В ней будет указано кто принял обеспечительные меры, в рамках какого судебного дела или исполнительного производства. Уточнить информацию можно также на официальном сайте Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».