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  5. 24 февраля: рекорд с уникальной коллекцией из 8882 кирпичей и «Мармеладзе» - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
24 февраля: рекорд с уникальной коллекцией из 8882 кирпичей и «Мармеладзе»

24 февраля: рекорд с уникальной коллекцией из 8882 кирпичей и «Мармеладзе»

Доброе утро! Начинать день нужно правильно. А именно с кружки кофе (или чая, смотря как вам больше нравится) и чтения хороших новостей. Поехали!

Тепло набирает обороты. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха составит до -3 градусов.

В мире коллекционирования существует множество увлечений, от марок до автомобилей, но Клем Рейнкемейер из США выбрал для себя необычную нишу — кирпичи. На протяжении четырех десятилетий он собирал экземпляры этого строительного материала, и теперь его коллекция насчитывает впечатляющие 8882 различных вида кирпичей.

Клем начал свою коллекцию в юности, когда его заинтересовала история и разнообразие кирпичной кладки. С тех пор он неустанно искал редкие и необычные кирпичи, путешествуя по стране и даже за ее пределами. Каждый экземпляр в его коллекции имеет свою историю, и Клем гордится тем, что может поделиться ею с посетителями своего сарая, где он хранит свои сокровища.

Его коллекция включает в себя кирпичи различных форм, размеров и цветов, а также образцы, которые были использованы в исторических зданиях и памятниках. Клем считает, что каждый кирпич — это не просто строительный материал, а часть культурного наследия, которая заслуживает внимания.

Для прекрасного начала дня слушаем ДЕМО - Солнышко.

В преддверии Международного женского дня в России готовится необычный сюрприз для поклонников сладостей и музыки. В продаже появятся мармеладные мишки, вдохновленные именем известного певца Валерия Меладзе. Лимитированная серия под названием «Мармеладзе» обещает стать настоящим хитом весны.

Каждый мишка будет представлен в четырех оригинальных вкусах: лимон, вишня, яблоко и неожиданный коньяк. Такой разнообразный ассортимент позволит каждому выбрать что-то по своему вкусу, а также может добавить нотку оригинальности в праздничные подарки.

Откройте для себя неповторимую коллекцию курток и пуховиков, разработанных Сергеем Тарасовым в сотрудничестве с искусственным интеллектом. В основе дизайна каждого изделия лежат архитектурные шедевры Иркутска — от величественного Дворца пионеров до изящного католического храма. 

Красивого настроения!

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вчера, в 06:00 0

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