Белка и Стрелка: Карибская тайна

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 24.09.2020

Режиссер: Инна Евланникова

Актеры: Евгений Миронов, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Ирина Пегова, Юлия Пересильд

Жанр: детский, мультфильм, семейный, комедия, приключения

Продолжительноcть: 80 мин

У берегов Кубы происходит загадочная аномалия — огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией. Красочная Куба, лазурная гладь океана и окутанный тайнами подводный мир встречают героев. Четвероногим исследователям и их команде предстоят опасные приключения, которые не только приведут их к разгадке кубинской аномалии, но и проверят дружбу на прочность.