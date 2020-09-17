Белка и Стрелка: Карибская тайна
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 24.09.2020
Режиссер:
Инна Евланникова
Актеры:
Евгений Миронов, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Ирина Пегова, Юлия Пересильд
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, комедия, приключения
Продолжительноcть:
80 мин
У берегов Кубы происходит загадочная аномалия — огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией. Красочная Куба, лазурная гладь океана и окутанный тайнами подводный мир встречают героев. Четвероногим исследователям и их команде предстоят опасные приключения, которые не только приведут их к разгадке кубинской аномалии, но и проверят дружбу на прочность.
Сегодня
|10:10
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|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:35
|Алмаз Синема
|13:10
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:35
|Алмаз Синема
|13:10
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
26 сентября, суббота
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|10:40
|Алмаз Синема
|12:30
|Синема Стар
|12:35
|Алмаз Синема
|13:10
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
27 сентября, воскресенье
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:40
|Алмаз Синема
|12:20
|Синема Стар
|12:35
|Алмаз Синема
|13:10
|Киносити
|15:45
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
28 сентября, понедельник
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Киносити
|16:45
|Киносити
29 сентября, вторник
|10:10
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|10:10
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Киносити
|16:45
|Киносити
30 сентября, среда
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|12:20
|Синема Стар
|13:10
|Киносити
|16:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:40
12:35
15:45
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:20
12:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:40
12:35
15:45
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:20
12:30
26 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:40
12:35
15:45
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:20
12:30
27 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:40
12:35
15:45
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:10
12:20
28 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:10
12:20
29 сентября, вторник
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:10
12:20
30 сентября, среда
|Киносити
|
10:10
13:10
16:45
|Синема Стар
|
10:10
12:20
25 - 26 сентября
₽ Билеты: 350 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽