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Белка и Стрелка: Карибская тайна

Белка и Стрелка: Карибская тайна

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 24.09.2020
 
Режиссер:
Инна Евланникова
  
Актеры:
Евгений Миронов, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Ирина Пегова, Юлия Пересильд
  
Жанр:
детский, мультфильм, семейный, комедия, приключения
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

У берегов Кубы происходит загадочная аномалия — огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией. Красочная Куба, лазурная гладь океана и окутанный тайнами подводный мир встречают героев. Четвероногим исследователям и их команде предстоят опасные приключения, которые не только приведут их к разгадке кубинской аномалии, но и проверят дружбу на прочность.

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 ₽  Билеты: 350 ₽
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