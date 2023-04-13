  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Бум-Бум, дочь рыбака - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Бум-Бум, дочь рыбака

Бум-Бум, дочь рыбака

Страна:
Россия
 
Премьера:
02.02.2023
 
Режиссер:
Иван Максимов
  
Продолжительноcть:
9 минут
  
Сегодня
12:30
Алмаз Синема
14:45
Алмаз Синема
17:00
Алмаз Синема
19:15
Алмаз Синема
21:30
Алмаз Синема
Завтра
12:30
Алмаз Синема
14:45
Алмаз Синема
17:00
Алмаз Синема
19:15
Алмаз Синема
21:30
Алмаз Синема
11 сентября, понедельник
12:30
Алмаз Синема
14:45
Алмаз Синема
17:00
Алмаз Синема
19:15
Алмаз Синема
21:30
Алмаз Синема
12 сентября, вторник
12:30
Алмаз Синема
14:45
Алмаз Синема
17:00
Алмаз Синема
19:15
Алмаз Синема
21:30
Алмаз Синема
13 сентября, среда
12:30
Алмаз Синема
14:45
Алмаз Синема
17:00
Алмаз Синема
19:15
Алмаз Синема
21:30
Алмаз Синема
14 сентября, четверг
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
15 сентября, пятница
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
16 сентября, суббота
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
17 сентября, воскресенье
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
18 сентября, понедельник
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
19 сентября, вторник
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
20 сентября, среда
17:05
Алмаз Синема
19:20
Алмаз Синема
21:35
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
Еще!
22 июня - 13 сентября
Алмаз Синема
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
19 августа - 13 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.