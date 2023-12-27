Премьера: 01.01.2024

Режиссер: Доха

Жанр: Документальный, Мюзикл

Продолжительноcть: 119 минут

Фильм-концерт k-pop группы Astro «Астроскоп. Смотрим на звезды». Большое событие в жизни поклонников k-pop. Как показал соцопрос, фанаты этого жанра готовы идти на киноконцерт не только своей любимой группы, но и других известных групп, потому что это прежде всего любовь к музыке. Важное событие в жизни группы — первый концерт за три года, поворотный в карьере. Концерт памяти участника группы Мунбина — последний концерт с его участием. Золотой состав, лучшие хиты, а также возможность заглянуть за сцену — интервью с айдолами, репетиции, фотосессии и другие эксклюзивные моменты подготовки группы к большому концерту. Для зрителей это возможность приобщиться к атмосфере большого концерта — полное погружение, концертный звук, большой экран. Поем и танцуем вместе с многотысячной аудиторией концерта! Студия: Trafalgar Releasing (выпускавшая киноконцерты BTS, Billie Eilish, Metallica, Coldplay), Astro (Астро) — южнокорейская k-pop группа, сформированная в 2016 году компанией Fantagio Entertainment. Сейчас группа состоит из четырех участников: Мджей, Джинджин, Ча Ыну и Юн Санха. Первоначально группа состояла из шести человек: Роки покинул группу в феврале 2023 года, Мунбин скончался 19 апреля 2023 года.