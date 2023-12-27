  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Астроскоп. Смотрим на звезды - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Астроскоп. Смотрим на звезды

Астроскоп. Смотрим на звезды

Премьера:
01.01.2024
 
Режиссер:
Доха
  
Жанр:
Документальный, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
119 минут
  

Фильм-концерт k-pop группы Astro «Астроскоп. Смотрим на звезды». Большое событие в жизни поклонников k-pop. Как показал соцопрос, фанаты этого жанра готовы идти на киноконцерт не только своей любимой группы, но и других известных групп, потому что это прежде всего любовь к музыке. Важное событие в жизни группы — первый концерт за три года, поворотный в карьере. Концерт памяти участника группы Мунбина — последний концерт с его участием. Золотой состав, лучшие хиты, а также возможность заглянуть за сцену — интервью с айдолами, репетиции, фотосессии и другие эксклюзивные моменты подготовки группы к большому концерту. Для зрителей это возможность приобщиться к атмосфере большого концерта — полное погружение, концертный звук, большой экран. Поем и танцуем вместе с многотысячной аудиторией концерта! Студия: Trafalgar Releasing (выпускавшая киноконцерты BTS, Billie Eilish, Metallica, Coldplay), Astro (Астро) — южнокорейская k-pop группа, сформированная в 2016 году компанией Fantagio Entertainment. Сейчас группа состоит из четырех участников: Мджей, Джинджин, Ча Ыну и Юн Санха. Первоначально группа состояла из шести человек: Роки покинул группу в феврале 2023 года, Мунбин скончался 19 апреля 2023 года.

0
Касса
Елки-10
2 декабря - 4 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Одна дома
7 декабря - 4 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Реинкарнация. Картины с того света
26 декабря - 5 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 10 января 2023
Кинотеатр 3D (Венев)
Каменщик
4 - 8 января
Люксор Тула
Манюня: Новогодние приключения
9 декабря - 8 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.