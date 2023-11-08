Астрал. Сомния

Премьера: 16.11.2023

Режиссер: Энди Миттон

Актеры: Эмили Дэвис, Реймонд Энтони Томас, Стефани Рот Хаберле, Габби Бинс, Лора Хейслер, Кэндис Эдкинс, Джей Данн, Коди Браверман, Ричард В.Кинг, Анита Морено

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 87 минут

Эпидемия ковида, все сидят в изоляции, нервы на пределе. Когда Моник узнает, что у ее подруги Мэвис проблемы, она нарушает условия карантина и спешит на помощь. Но все не так просто, дело тут не в вынужденном одиночестве и не в заразном вирусе. Мэвис одолевают необычные ночные кошмары, в которых сон и явь переплетаются между собой, и даже смерть может быть реальной. Пытаясь помочь подруге справиться с ее страхами, Моник сама «заболевает кошмарами» и оказывается втянута в мир снов, где ей предстоит сразиться с жуткой сверхъестественной сущностью…