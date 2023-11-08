Астрал. Сомния
Премьера:
16.11.2023
Режиссер:
Энди Миттон
Актеры:
Эмили Дэвис, Реймонд Энтони Томас, Стефани Рот Хаберле, Габби Бинс, Лора Хейслер, Кэндис Эдкинс, Джей Данн, Коди Браверман, Ричард В.Кинг, Анита Морено
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
87 минут
Эпидемия ковида, все сидят в изоляции, нервы на пределе. Когда Моник узнает, что у ее подруги Мэвис проблемы, она нарушает условия карантина и спешит на помощь. Но все не так просто, дело тут не в вынужденном одиночестве и не в заразном вирусе. Мэвис одолевают необычные ночные кошмары, в которых сон и явь переплетаются между собой, и даже смерть может быть реальной. Пытаясь помочь подруге справиться с ее страхами, Моник сама «заболевает кошмарами» и оказывается втянута в мир снов, где ей предстоит сразиться с жуткой сверхъестественной сущностью…
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
22 июня - 15 ноября
10 октября - 15 ноября
4 октября - 15 ноября
26 октября - 14 ноября
11 мая - 15 ноября
2 - 15 ноября