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Астрал. Сомния

Астрал. Сомния

Премьера:
16.11.2023
 
Режиссер:
Энди Миттон
  
Актеры:
Эмили Дэвис, Реймонд Энтони Томас, Стефани Рот Хаберле, Габби Бинс, Лора Хейслер, Кэндис Эдкинс, Джей Данн, Коди Браверман, Ричард В.Кинг, Анита Морено
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
87 минут
  

Эпидемия ковида, все сидят в изоляции, нервы на пределе. Когда Моник узнает, что у ее подруги Мэвис проблемы, она нарушает условия карантина и спешит на помощь. Но все не так просто, дело тут не в вынужденном одиночестве и не в заразном вирусе. Мэвис одолевают необычные ночные кошмары, в которых сон и явь переплетаются между собой, и даже смерть может быть реальной. Пытаясь помочь подруге справиться с ее страхами, Моник сама «заболевает кошмарами» и оказывается втянута в мир снов, где ей предстоит сразиться с жуткой сверхъестественной сущностью…

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