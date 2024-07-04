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Утиная территория

Утиная территория

С 5 по 7 июля в Ясногорском районе, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово» пройдет фестиваль «Утиные истории». 

Всё самое интересное будет проходить в субботу. Больших и маленьких гостей фестиваля ждет насыщенная программа: конкурсы, концерты, лекции, прогулки с опытным натуралистом. В этот день будет проводиться кольцевание и выпуск утят в охраняемые водоемы.

Подробное расписание:

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Мероприятие бесплатное, заезды с палатками приветствуются. 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
5 июля 2024, пятница
17:00
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