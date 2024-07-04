Утиная территория
С 5 по 7 июля в Ясногорском районе, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово» пройдет фестиваль «Утиные истории».
Всё самое интересное будет проходить в субботу. Больших и маленьких гостей фестиваля ждет насыщенная программа: конкурсы, концерты, лекции, прогулки с опытным натуралистом. В этот день будет проводиться кольцевание и выпуск утят в охраняемые водоемы.
Подробное расписание:
Мероприятие бесплатное, заезды с палатками приветствуются.
Где и когда?
Тула , Тула
5 июля 2024, пятница
17:00
31 мая - 5 июля
11 мая - 10 июля 2023
1 октября - 5 июля 2023
26 мая - 10 июля
1 июня - 6 июля
6 - 11 июля