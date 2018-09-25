афиша
афиша
Регистрация
Примечания о тартофеле, или Занимательная история о ….картошке

Примечания о тартофеле, или Занимательная история о ….картошке

В рамках детского интерактивного праздника сотрудники музея расскажут маленьким участникам об истории появления картофеля в России. Ребята словно на машине времени отправятся во времена Екатерины II, где познакомятся с достижениями знаменитого богородицкого управителя А. Т. Болотова на агрономическом поприще. Скучать не придётся никому! Ведь в программу праздника входят театрализованное представление с участием самой императрицы, народные игры, которые проведут крестьянские девушки, хороводные танцы и конкурсы, а также традиционное чаепитие. Разумеется, с пирожным под названием «Картошка»!


Мероприятие проходит для организованных групп по записи по тел. 8 (48761) 2−25−32


Стоимость: 150 руб. + 50 руб./чай с человека

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
25 сентября 2018, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
26 сентября 2018, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
27 сентября 2018, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.