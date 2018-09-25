Примечания о тартофеле, или Занимательная история о ….картошке

В рамках детского интерактивного праздника сотрудники музея расскажут маленьким участникам об истории появления картофеля в России. Ребята словно на машине времени отправятся во времена Екатерины II, где познакомятся с достижениями знаменитого богородицкого управителя А. Т. Болотова на агрономическом поприще. Скучать не придётся никому! Ведь в программу праздника входят театрализованное представление с участием самой императрицы, народные игры, которые проведут крестьянские девушки, хороводные танцы и конкурсы, а также традиционное чаепитие. Разумеется, с пирожным под названием «Картошка»!



Мероприятие проходит для организованных групп по записи по тел. 8 (48761) 2−25−32



Стоимость: 150 руб. + 50 руб./чай с человека