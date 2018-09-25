Примечания о тартофеле, или Занимательная история о ….картошке
В рамках детского интерактивного праздника сотрудники музея расскажут маленьким участникам об истории появления картофеля в России. Ребята словно на машине времени отправятся во времена Екатерины II, где познакомятся с достижениями знаменитого богородицкого управителя
Мероприятие проходит для организованных групп по записи по тел. 8 (48761) 2−25−32
Стоимость: 150 руб. + 50 руб./чай с человека
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
25 сентября 2018, вторник
10:00
26 сентября 2018, среда
10:00
27 сентября 2018, четверг
10:00
28 сентября 2018, пятница
10:00