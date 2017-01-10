Маленькие туляки смогут увидеть интерактивный обучающий спектакль для самых маленьких «Пингвиненок Пороро и друзья».

Вы тоже любите смотреть добрые и поучительные мультфильмы про пингвиненка Пороро и его друзей? Наконец-то любимые герои едут в наш город!

В холодном краю, в небольшой деревушке в лесу жил-был любопытный пингвиненок по имени Пороро. Однажды у него появился друг динозаврик по имени Кронг. Кронг очень хотел найти свою семью и попросил Пороро и друзей найти его дом. Пороро и друзья рады помочь друг другу, потому что они всегда все делают вместе. Они отправляются в увлекательное путешествие, где вместе справляются со всеми хитростями и загадками неприятелей, и даже приобретают новых друзей. Но где же семья Кронга? И в чем его главный секрет? Об этом вы узнаете совсем скоро!

Интерактивный спектакль ростовых кукол расскажет маленьким зрителям о том, как важно быть добрым, честным, отзывчивым и помогать своим друзьям. И, конечно, все вместе будут петь, танцевать, играть и веселиться с замечательным Пороро и его друзьями.

Ребята увидят всех персонажей мультфильма в виде ростовых кукол, разговаривающих аутентичными голосами, в очень ярких лицензионных костюмах. Спектакль сопровождают спецэффекты — снег, пузыри, дождь из конфетти. Все представление проходит динамично, музыкально и весело.

Детям до 3-х лет, не занимающим отдельного места, вход бесплатный.

Всем остальным необходимо иметь билет.

Спектакль рекомендован детям до семи лет.