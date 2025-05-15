Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Бенуа Жако

Актеры: Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декан, Жереми Ковийо, Анна-Лиза Эймбюрже, Фабио Дзенони, Салим Кешьюш, Полин Нирлс, Эссату Диалло Санья, Камель Лаадайли

Жанр: Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 18+

«Загадочное убийство Белль» — новый взгляд на знаменитое творение детективного жанра Жоржа Сименона. Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и ее невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.