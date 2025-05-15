Загадочное убийство Белль
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Бенуа Жако
Актеры:
Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декан, Жереми Ковийо, Анна-Лиза Эймбюрже, Фабио Дзенони, Салим Кешьюш, Полин Нирлс, Эссату Диалло Санья, Камель Лаадайли
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
18+
«Загадочное убийство Белль» — новый взгляд на знаменитое творение детективного жанра Жоржа Сименона. Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и ее невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 мая, четверг
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 мая, пятница
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 мая, суббота
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 мая, воскресенье
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
15 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
16 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
17 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
18 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
1 - 14 мая
14 мая, среда 00:00
13 мая, вторник 00:00
13 мая, вторник 00:00
26 мая - 10 мая 2024
11 мая, воскресенье 00:00