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Загадочное убийство Белль

Загадочное убийство Белль

Премьера:
15.05.2025
 
Режиссер:
Бенуа Жако
  
Актеры:
Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декан, Жереми Ковийо, Анна-Лиза Эймбюрже, Фабио Дзенони, Салим Кешьюш, Полин Нирлс, Эссату Диалло Санья, Камель Лаадайли
  
Жанр:
Триллер, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

«Загадочное убийство Белль» — новый взгляд на знаменитое творение детективного жанра Жоржа Сименона. Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и ее невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.

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