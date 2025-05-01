Легенды наших предков
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Иван Соснин
Актеры:
Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
12+
Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.
Сегодня
Завтра
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Люксор Тула
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Люксор Тула
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
3 мая, суббота
4 мая, воскресенье
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
|Люксор Тула
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Люксор Тула
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
5 мая, понедельник
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
6 мая, вторник
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
7 мая, среда
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:00
17:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
17:50
|Люксор Тула
|
13:00
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:30
16:15
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:00
17:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
13:00
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:30
16:15
3 мая, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:00
17:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
17:50
|Люксор Тула
|
13:00
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:50
16:15
4 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:00
17:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Люксор Тула
|
13:00
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:30
16:35
5 мая, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:30
16:20
6 мая, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:25
16:20
7 мая, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
15:15
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