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Легенды наших предков

Легенды наших предков

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Иван Соснин
  
Актеры:
Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

Сегодня
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
3 мая, суббота
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
4 мая, воскресенье
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Иллизиум (Новомосковск)
13:00
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
5 мая, понедельник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
6 мая, вторник
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
7 мая, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
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0
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Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 мая 2024
Майский
За облаками
27 апреля - 7 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Каруза
24 апреля - 7 мая
Кинотеатр (Суворов)
Джун и Джон
24 апреля - 4 мая
Иллизиум (Новомосковск)
Сокровища гномов
1 - 7 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Почтарь
24 апреля - 4 мая
Иллизиум (Новомосковск)
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