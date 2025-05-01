Легенды наших предков

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Иван Соснин

Актеры: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.