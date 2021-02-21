Последний император
Страна:
Италия, Великобритания, Китай
Премьера:
21.02.2021
Режиссер:
Бернардо Бертолуччи
Актеры:
Джон Лоун, Джоан Чень, Питер О’Тул, Ин Жочен, Вивиан Ву, Ричард Вуу, Тао У, Тсоу Тайгер, Виктор Вонг, Деннис Дан, Рюити Сакамото, Мэгги Хань, Рик Янг, Кари-Хироюки Тагава
Жанр:
Биография, Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
160 минут
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
7.20
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
14 мая, среда 00:00
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13 мая, вторник 00:00
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