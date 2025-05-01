Мститель: Игра на выживание

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Рю Сын Ван

Актеры: О Даль Су, Хван Чжон Мин, Чан Юн Чжу, Ан Бо Хен, О Дэ Хван, Чжон Хэ Ин, У Чжон Вон, Ким Си Ху, Син Сын Хван

Жанр: Боевик, Приключение, Триллер, Комедия, Криминальный

Продолжительноcть: 118 минут

Возрастные ограничения: 18+

Страну потрясает серия жестоких убийств. Загадочный киллер в прямом эфире уничтожает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытных детективов из отдела тяжких преступлений приходит новичок: он должен помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо этого события принимают непредсказуемый поворот.