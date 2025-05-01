Мститель: Игра на выживание
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Рю Сын Ван
Актеры:
О Даль Су, Хван Чжон Мин, Чан Юн Чжу, Ан Бо Хен, О Дэ Хван, Чжон Хэ Ин, У Чжон Вон, Ким Си Ху, Син Сын Хван
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер, Комедия, Криминальный
Продолжительноcть:
118 минут
Возрастные ограничения:
18+
Страну потрясает серия жестоких убийств. Загадочный киллер в прямом эфире уничтожает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытных детективов из отдела тяжких преступлений приходит новичок: он должен помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо этого события принимают непредсказуемый поворот.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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