Зловещие мертвецы: Некрономикон

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Ризаль Мантовани

Актеры: Сьюзан Самех, Аджил Дитто, Улли Триани, Сахила Хишам, Шарифа Даниш, Буки Б.Мансюр, Шофия Ширин, Джозеф Кара, Ихсан Самиаджи, Сламет Рахарджо

Жанр: Боевик, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 18+

Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы. Как спастись от проклятия, которое намеревается затащить в ад всех, кто находится в доме?