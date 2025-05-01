Зловещие мертвецы: Некрономикон
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Ризаль Мантовани
Актеры:
Сьюзан Самех, Аджил Дитто, Улли Триани, Сахила Хишам, Шарифа Даниш, Буки Б.Мансюр, Шофия Ширин, Джозеф Кара, Ихсан Самиаджи, Сламет Рахарджо
Жанр:
Боевик, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы. Как спастись от проклятия, которое намеревается затащить в ад всех, кто находится в доме?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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