Смертельное ДТП на проспекте Ленина: политик часто превышал скорость на своем «Камаро»

До 7 лет лишения свободы может грозить члену ЦК КПРФ Дмитрию Дубовенко, спорткар которого стал причиной аварии с двумя погибшими в Туле. Статью переквалифицировали на более тяжелую часть: после того как в больнице умер водитель Toyota, расследовать дело будут по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Справка: УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Узнали всё об автомобиле политика и штрафах.

«Шевроле Камаро» — 2013 года выпуска. У последнего владельца автомобиль почти 3 с половиной года. В послужном списке автомобиля — всего одно ДТП, то самое, с повреждением большей части кузова.

Очевидцы рассказывают, что на месте Дмитрий Дубовенко ссылался на колею, из-за которой его вынесло на встречку. Однако по некоторым данным, он двигался по проспекту со скоростью, сильно превышающей разрешенную в городе и за его пределами.

Оказалось, за время владения Дубовенко этим спорткаром за машиной числится 24 оплаченных штрафа. И большинство — за превышение скорости. Последние два штрафа по 750 рублей (со скидкой за раннюю оплату) — апрельские, оба — за превышение скорости от 20 до 40 км/ч.

До этого, в октябре 2024 года, ему пришлось заплатить 1500 рублей за нарушение разметки. Остальные штрафы — превышение скорости на величину от 20 до 60 км/ч. Все штрафы оплачены. Всего с учетом скидок владелец потратил на штрафы на этот автомобиль 17 500 рублей.