«Тула – Берлин», или Как туляк сфотографировал концерт Лидии Руслановой у Рейхстага

Старший сержант Николай Прохорович Афоничев – один из тех героев войны, кто отшагал по ее дорогам от своего дома до самого логова фашистов.

«От Мценска до Берлина», — говорил он сам. Там, в столице Германии, Николай Прохорович сделал снимок, который теперь уже по-настоящему исторический артефакт. Но обо всем по порядку.

Родился Николай Прохорович в 1924 году в д. Хутынь Новогорковского сельсовета Липицкого района Тульской области. В 1942 году был призван в Красную армию. Воевал в составе 137-й стрелковой дивизии, 283-й стрелковой дивизии, затем в составе 1459-го самоходно-артиллерийского полка.

После взятия Варшавы окончил при штабе 1-го Белорусского фронта курсы кинооператоров. Вспоминал: «Во время боев за Берлин шел в первых рядах наступающих, запечатлел много интересного. Каждый кадр — мужество, отвага, самоотверженность советских воинов».

За взятие немецкой столицы был награжден медалью «За боевые заслуги». Вот что говорилось в его наградных документах: «Радиомастер Николай Прохорович Афоничев …на фронтах Великой Отечественной с 1941 г.

Имеет легкое ранение. За время пребывания в полку честно и добросовестно относился к служебным обязанностям. В период боевых действий на территории Польши и Германии умело ремонтировал радиостанции, чем обеспечил бесперебойную радиосвязь в бою».



Афоничев Николай Прохорович с группой кинооператоров (сидит первый слева), 2 мая 1945 года.

Его фронтовые снимки запечатлели героев-победителей, которые за долгие годы войны прошли почти две тысячи километров до Берлина. Часть из них хранится сейчас в фондах Чернского районного историко-краеведческого музея им. Н. А. Вознесенского. В том числе и тот, о котором стоит сказать особо.

«Уже после взятия Рейхстага я сделал один примечательный снимок, — вспоминал Николай Прохорович. — Однажды в первых числах мая к Рейхстагу подъехали кавалеристы из 2-го кавкорпуса, которым командовал генерал Крюков. У стен Рейхстага выстроились артисты их ансамбля. Заиграла музыка. Вперед вышла популярная советская певица Лидия Русланова, и над площадью зазвучал ее звонкий голос. Певица с большим задором исполнила несколько русских народных песен».



Николай Прохорович Афоничев во втором ряду первый справа, 9 мая 1945 года

Если точно, то этот уникальный концерт состоялся 2 мая 1945 года. Биограф Руслановой Сергей Михеенков назвал его финалом величайшей трагедии века и единственными зарубежными гастролями фронтовой гвардии певицы Лидии Руслановой. Второе мая — до подписания капитуляции еще почти неделя. Пока шел концерт, раздавались звуки канонады — где-то неподалеку продолжались бои. Концерт вообще моментально оброс легендами. По воспоминаниям самой Лидии Андреевны, ансамбль майора Туганова, вместе с которым она выступала, продвигался в тот день к центру Берлина с оружием в руках. Молоденькая регулировщица вообще не хотела пропускать артистов дальше, опасаясь шальной пули. Задержались, а скоро именно в этом месте города гитлеровцы пошли на прорыв. Казаки залегли и открыли ответный огонь.



Концерт великой Лидии Руслановой на ступенях Рейхстага. Фото сделал наш земляк Николай Афоничев 2 мая 1945 года. Если приглядеться, то слева, на колонне, можно увидеть историческую надпись: «Тула — Берлин. Сорокин».

Выступление у стен Рейхстага и началось с казачьего ансамбля 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Михаила Туганова. Казаки исполнили что-то торжественное, посвященное верховному главнокомандующему.

Михаил Туганов — создатель Конного аттракциона и Донского казачьего ансамбля. Он был по-настоящему легендарной личностью. В 1941 году конники под руководством Туганова прямо из Московского цирка на своих конях выехали в действующую армию. Цирковая выучка не раз выручала.

Афоничев — на снимке справа.

Однажды капитану Туганову было приказано доставить донесение командиру соединения, действовавшего неподалеку от города Вереи. Подъезжая к деревне, он вдруг увидел, что она занята нем­цами. Туганов на всем скаку осадил коня, поднял его на дыбы и, развернувшись, помчался прочь. Вслед ему раздались выстрелы. Тогда он исполнил свой коронный цирковой трюк. Схватился за грудь и сделал «обрыв», откинувшись назад и закрепившись ногами в стременах. Голова и руки волочились по земле.

Враги решили, что всадник убит, а конь прибавил ходу и умчал своего хозяина в безопасное место.

За время войны 11 наездников Туганова погибли в боях, многие были ранены. В музее цирка в Санкт-Петербурге есть приказ маршала Советского Союза Рокоссовского от 9 октября 1944 года: «Донской казачий ансамбль 2-го Гвардейского кавалерийского краснознаменного корпуса за время Отечественной войны прошел славный героический путь… В боях против немецко-фашистских захватчиков под Москвой, на Смоленщине и в Белоруссии участники ансамбля проявили геройство и отвагу, за что многие из них были удостоены правительственных наград».

В начале шестидесятых годов Михаил Николаевич Туганов ушел на пенсию. Свой Конный аттракцион он передал дочери Дзерассе, работавшей с отцом и ставшей прекрасной наездницей. В 1965 году в Туле он поставил уникальную программу по заказу французов «Конный цирк», или «Тула — Париж», один из постановочных шедевров Тульского цирка. Среди витражей второго этажа Тульского цирка есть один, посвященный именно конникам Туганова.

А в тот день, 2 мая, майор Туганов уступил место на ступенях Рейхстага Лидии Руслановой. Она, уже одетая в концертное платье, в ответ кивнула и пошла вверх по лестнице. Моментально посыпались просьбы, что спеть.

— Спою. Спою, мои дорогие! Все песни спою, что попросите, — отвечала Лидия Андреевна. — А сейчас — «Степь да степь кругом».

Когда пела, некоторые из бойцов плакали. Сама же Лидия Андреевна о том концерте вспоминала: «Главное, я видела глаза победителей».

Слухи о концерте разнеслись по Берлину. К Рейхстагу шли и ехали новые и новые солдаты.

— «Валенки», — наконец объявила певица. — Не подшиты, стареньки. Которые до самого Берлина дошагали.

Руслановские «Валенки» фактически стали гимном Победы. Эту песню знали и любили все солдаты. Тот концерт на ступенях Рейхстага и запечатлел для истории наш земляк Николай Афоничев, который после войны вернулся в свою родную деревню Хутынь.