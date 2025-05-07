«Тула – Берлин», или Как туляк сфотографировал концерт Лидии Руслановой у Рейхстага

«От Мценска до Берлина», — говорил он сам. Там, в столице Германии, Николай Прохорович сделал снимок, который теперь уже по-настоящему исторический артефакт. Но обо всем по порядку.
Родился Николай Прохорович в 1924 году в д. Хутынь Новогорковского сельсовета Липицкого района Тульской области. В 1942 году был призван в Красную армию. Воевал в составе 137-й стрелковой дивизии, 283-й стрелковой дивизии, затем в составе 1459-го самоходно-артиллерийского полка.
После взятия Варшавы окончил при штабе 1-го Белорусского фронта курсы кинооператоров. Вспоминал: «Во время боев за Берлин шел в первых рядах наступающих, запечатлел много интересного. Каждый кадр — мужество, отвага, самоотверженность советских воинов».
За взятие немецкой столицы был награжден медалью «За боевые заслуги». Вот что говорилось в его наградных документах: «Радиомастер Николай Прохорович Афоничев …на фронтах Великой Отечественной с 1941 г.
Имеет легкое ранение. За время пребывания в полку честно и добросовестно относился к служебным обязанностям. В период боевых действий на территории Польши и Германии умело ремонтировал радиостанции, чем обеспечил бесперебойную радиосвязь в бою».
Афоничев Николай Прохорович с группой кинооператоров (сидит первый слева), 2 мая 1945 года.
Его фронтовые снимки запечатлели героев-победителей, которые за долгие годы войны прошли почти две тысячи километров до Берлина. Часть из них хранится сейчас в фондах Чернского районного историко-краеведческого музея им. Н. А. Вознесенского. В том числе и тот, о котором стоит сказать особо.
«Уже после взятия Рейхстага я сделал один примечательный снимок, — вспоминал Николай Прохорович. — Однажды в первых числах мая к Рейхстагу подъехали кавалеристы из 2-го кавкорпуса, которым командовал генерал Крюков. У стен Рейхстага выстроились артисты их ансамбля. Заиграла музыка. Вперед вышла популярная советская певица Лидия Русланова, и над площадью зазвучал ее звонкий голос. Певица с большим задором исполнила несколько русских народных песен».
Николай Прохорович Афоничев во втором ряду первый справа, 9 мая 1945 года
Если точно, то этот уникальный концерт состоялся 2 мая 1945 года. Биограф Руслановой Сергей Михеенков назвал его финалом величайшей трагедии века и единственными зарубежными гастролями фронтовой гвардии певицы Лидии Руслановой. Второе мая — до подписания капитуляции еще почти неделя. Пока шел концерт, раздавались звуки канонады — где-то неподалеку продолжались бои. Концерт вообще моментально оброс легендами. По воспоминаниям самой Лидии Андреевны, ансамбль майора Туганова, вместе с которым она выступала, продвигался в тот день к центру Берлина с оружием в руках. Молоденькая регулировщица вообще не хотела пропускать артистов дальше, опасаясь шальной пули. Задержались, а скоро именно в этом месте города гитлеровцы пошли на прорыв. Казаки залегли и открыли ответный огонь.
Концерт великой Лидии Руслановой на ступенях Рейхстага. Фото сделал наш земляк Николай Афоничев 2 мая 1945 года. Если приглядеться, то слева, на колонне, можно увидеть историческую надпись: «Тула — Берлин. Сорокин».
Выступление у стен Рейхстага и началось с казачьего ансамбля 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Михаила Туганова. Казаки исполнили что-то торжественное, посвященное верховному главнокомандующему.
Михаил Туганов — создатель Конного аттракциона и Донского казачьего ансамбля. Он был по-настоящему легендарной личностью. В 1941 году конники под руководством Туганова прямо из Московского цирка на своих конях выехали в действующую армию. Цирковая выучка не раз выручала.
Афоничев — на снимке справа.
Однажды капитану Туганову было приказано доставить донесение командиру соединения, действовавшего неподалеку от города Вереи. Подъезжая к деревне, он вдруг увидел, что она занята немцами. Туганов на всем скаку осадил коня, поднял его на дыбы и, развернувшись, помчался прочь. Вслед ему раздались выстрелы. Тогда он исполнил свой коронный цирковой трюк. Схватился за грудь и сделал «обрыв», откинувшись назад и закрепившись ногами в стременах. Голова и руки волочились по земле.
Враги решили, что всадник убит, а конь прибавил ходу и умчал своего хозяина в безопасное место.
За время войны 11 наездников Туганова погибли в боях, многие были ранены. В музее цирка в Санкт-Петербурге есть приказ маршала Советского Союза Рокоссовского от 9 октября 1944 года: «Донской казачий ансамбль 2-го Гвардейского кавалерийского краснознаменного корпуса за время Отечественной войны прошел славный героический путь… В боях против немецко-фашистских захватчиков под Москвой, на Смоленщине и в Белоруссии участники ансамбля проявили геройство и отвагу, за что многие из них были удостоены правительственных наград».
В начале шестидесятых годов Михаил Николаевич Туганов ушел на пенсию. Свой Конный аттракцион он передал дочери Дзерассе, работавшей с отцом и ставшей прекрасной наездницей. В 1965 году в Туле он поставил уникальную программу по заказу французов «Конный цирк», или «Тула — Париж», один из постановочных шедевров Тульского цирка. Среди витражей второго этажа Тульского цирка есть один, посвященный именно конникам Туганова.
А в тот день, 2 мая, майор Туганов уступил место на ступенях Рейхстага Лидии Руслановой. Она, уже одетая в концертное платье, в ответ кивнула и пошла вверх по лестнице. Моментально посыпались просьбы, что спеть.
— Спою. Спою, мои дорогие! Все песни спою, что попросите, — отвечала Лидия Андреевна. — А сейчас — «Степь да степь кругом».
Когда пела, некоторые из бойцов плакали. Сама же Лидия Андреевна о том концерте вспоминала: «Главное, я видела глаза победителей».
Слухи о концерте разнеслись по Берлину. К Рейхстагу шли и ехали новые и новые солдаты.
— «Валенки», — наконец объявила певица. — Не подшиты, стареньки. Которые до самого Берлина дошагали.
Руслановские «Валенки» фактически стали гимном Победы. Эту песню знали и любили все солдаты. Тот концерт на ступенях Рейхстага и запечатлел для истории наш земляк Николай Афоничев, который после войны вернулся в свою родную деревню Хутынь.