Все оттенки красного

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Лодевейк ван Леливелд

Актеры: Кес ван ден Брук, Данни Дорланд, Софи Буке, Шарлин Санчо, Майке Мартенс, Арман Росбак, Марисса Бритни, Алкан Чеклю, Люк ван Леувен, Рошель Рамос

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 16+

Он — мажор, привыкший получать все, что захочет. Она ищет свое место в жизни. Взаимный магнетизм, которому невозможно противостоять, наполняет их мир новыми красками. В водовороте ослепительной страсти им предстоит научиться различать токсичную любовь и настоящее глубокое чувство.