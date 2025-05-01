Все оттенки красного
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Лодевейк ван Леливелд
Актеры:
Кес ван ден Брук, Данни Дорланд, Софи Буке, Шарлин Санчо, Майке Мартенс, Арман Росбак, Марисса Бритни, Алкан Чеклю, Люк ван Леувен, Рошель Рамос
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
16+
Он — мажор, привыкший получать все, что захочет. Она ищет свое место в жизни. Взаимный магнетизм, которому невозможно противостоять, наполняет их мир новыми красками. В водовороте ослепительной страсти им предстоит научиться различать токсичную любовь и настоящее глубокое чувство.
3 мая, суббота
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, воскресенье
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 мая, понедельник
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, вторник
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
4 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
5 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
6 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
7 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
1 - 7 мая
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