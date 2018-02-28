Мир дикой природы

На территории Тульской области обитают более 500 видов редких животных, занесённых в региональную Красную книгу.



В рамках музейного мероприятия, рассчитанного на дошкольников и младших школьников, ребята познакомятся с Красной книгой и исчезающими животными региона. После занятия дети ответят на вопросы, разгадают загадки и, конечно же, предложат свои идеи по спасению редкой фауны.

Стоимость: 40Р.