Мир дикой природы
На территории Тульской области обитают более 500 видов редких животных, занесённых в региональную Красную книгу.
В рамках музейного мероприятия, рассчитанного на дошкольников и младших школьников, ребята познакомятся с Красной книгой и исчезающими животными региона. После занятия дети ответят на вопросы, разгадают загадки и, конечно же, предложат свои идеи по спасению редкой фауны.
Стоимость: 40Р.
Где и когда?
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
1 марта 2018, четверг
10:30